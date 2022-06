Partnership tra Revolut e Tink per i pagamenti digitali

, piattaforma di open banking, e, la super app finanziaria globale con oltre 18 milioni di clienti in tutto il mondo, hanno stretto una partnership strategica per l’open banking. La tecnologia di Tink, che alimenta i servizi di Payment Initiation (PIS), consentirà ai clienti di Revolut in tutta Europa di trasferire con estrema facilità il denaro sul proprio conto Revolut. I servizi di Payment Initation permetteranno agli utentida cui vogliono spostare il denaro, autorizzando l’operazione e completando istantaneamente il pagamento, senza mai lasciare l'app di Revolut.Secondo una nuova indagine di Tink condotta su 380 dirigenti del settore dei servizi finanziari in 12 differenti mercati europei, le istituzioni finanziarie di tutta Europa puntano molto sui pagamenti tramite open banking, riscontrando vantaggi tangibili per gli esercenti e i loro utenti finali.Riguardo ai vantaggi più importanti per gli esercenti, tre su quattro dirigenti finanziari (74%) ritengono che l'aumento della sicurezza dei pagamenti e l'attenuazione delle frodi rappresentino i vantaggi chiave dell'open banking. Anche la possibilità die la potenziale riduzione dei costi per gli esercenti (67%) sono considerati dei benefici essenziali.L’indagine rivela anche i casi d'uso specifici che i dirigenti ritengono più adatti ai servizi di payment initiation (PIS) dell'open banking, focalizzandosi sui processi che spesso sono anti-intuitivi, frustranti e richiedono tempo per l'utente. Tra quelli ritenuti più utili spiccano, i pagamenti di fatture e bollette, i trasferimenti di fondi per investimenti e risparmi ed i pagamenti e-commerce.Tuttavia, la ricerca evidenzia che c'è ancora del lavoro da fare per garantire che i pagamenti tramite open banking realizzino il loro vero potenziale. Il 75% degli intervistati a livello europeo ritiene chesia fondamentale per l'adozione dei pagamenti tramite open banking, percentuale che sale fino all’81% tra i soli intervistati italiani.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita