Apple alza il sipario sul nuovo macOS Ventura

ha presentato in anteprima macOS Ventura , la nuova versione del sistema operativo desktop più evoluto al mondo, che porta l’esperienza Mac a un altro livello. Stage Manager offre un modo tutto nuovo di rimanere concentrati sull’attività che si sta svolgendo, con la possibilità di passare facilmente da un’app o una finestra all’altra. La funzione Continuity della fotocamera permette di usare l’iPhone come webcam del Mac per fare cose prima impossibili, e con l’arrivo di, si può iniziare una chiamata FaceTime su iPhone o iPad e trasferirla fluidamente sul Mac.Le apphanno nuove funzioni che le rendono ancora migliori, mentre Safari, il browser più veloce al mondo su Mac, spiana la strada a un futuro senza password grazie alle passkey. E con la potenza e la disponibilità estesa del chip Apple, oltre a nuovi strumenti per sviluppatori e sviluppatrici in Metal 3, l’esperienza di gioco su Mac non è mai stata migliore.“macOS Ventura include potenti funzioni e grandi novità che rendono ancora migliore l’esperienza Mac. Nuovi strumenti come Stage Manager permettono di rimanere concentrati sulle attività in corso e di passare da un’app o una finestra all’altra in modo ancora più semplice e veloce, mentre la funzione Continuity della fotocamera porta su Mac nuove opzioni per le videoconferenze, tra cui Desk View e Luce set fotografico”. “Con nuove utili funzioni in Messaggi, innovative tecnologie di ricerca in Mail e un nuovo design per Spotlight, Ventura ha tantissimo da offrire, e rende ancora più sensazionali molti dei modi in cui gli utenti usano il Mac.”