Al via ‘Casa Xiaomi | Casa LAGO Edition’ che unisce design, tecnologia e innovazione

apre ufficialmente le porte di, un progetto che nasce dalla collaborazione tra il leader mondiale della tecnologia e LAGO, famosa azienda di arredamento Made in Italy. Prosegue così il progetto Casa Xiaomi, avviato nel 2021 con un format rinnovato che consente agli appassionati del brand di apprezzare le ultime novità dell'ecosistema Xiaomi Smart Life in una delle location più iconiche del design milanese, grande circa 400mq e situata proprio nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo.La sinergia tra Xiaomi e LAGO, iniziata in occasione della Milano Design Week 2022, ha visto Xiaomi sposare appieno la filosofia del brand di design diventandonella cornice del conceptProprio in questa occasione, infatti, Xiaomi ha organizzato negli spazi di Casa Lago una serie di appuntamenti volti a stimolare le occasioni di confronto sul ruolo e sul potenziale della tecnologia nell'ambiente domestico, posizionandosi all'interno di uno spazio in cui le componenti dell'ecosistema non solo dialogano tra loro, ma anche con le persone.Il progetto 'Casa Xiaomi | Casa LAGO Edition' rimarrà in essere fino a dicembre 2022 e, nei prossimi mesi, si animerà con una serie di appuntamenti per avvicinare il maggior numero di persone all'ecosistema di prodotti Xiaomi e per creare occasioni di confronto sul ruolo della tecnologia come motore della nostra vita quotidiana.Inoltre, anche in questa edizione, viene rinnovato il servizio diattivo dalle ore 10.00 alle ore 18.00: accompagnati da Jessica e Damiano, i consulenti personali, gli utenti potranno fissare un appuntamento per visitare lo spazio fisicamente o in videoconferenza. Il visitatore sarà poi accompagnato in un viaggio, tra cui smart TV, diffusori audio, piccoli elettrodomestici, prodotti per la pulizia e la purificazione e tanto altro.