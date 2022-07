Amazon.it lancia per la prima volta le “Esperienze Prime Day”

Prime Day, l’evento annuale di Amazon, è sempre più vicino e, il 12 e 13 luglio, i clienti Amazon Prime potranno approfittare di 48 ore di offerte sui prodotti must-have di grandi marchi nazionali e di partner di vendita, incluse molte piccole e medie imprese del Made in Italy.





Quest’anno più che mai, Prime Day sarà anche un’occasione imperdibile di intrattenimento grazie alle nuove, che permetteranno ai clienti Amazon Prime di vivere momenti davvero unici e indimenticabili. Durante Prime Day, i clienti Amazon Prime potranno acquistare una selezione di prodotti esclusivi che permetteranno loro di accedere ad esperienze uniche da vivere in compagnia di artisti musicali, talent e influencer. Oltre a queste esperienze con i VIP, i clienti potranno anche visitare alcune piccole e medie imprese italiane che vendono i propri prodotti nella vetrina Made in Italy di Amazon.it e che mostreranno ai clienti come vengono realizzati alcuni dei prodotti più rappresentativi del Made in Italy tra cui, ad esempio, il Parmigiano Reggiano e i gioielli.Tutte le esperienze saranno disponibili una tantum su www.amazon.it/esperienzeprimeday per l’acquisto il 12 e 13 luglio. Nuove esperienze saranno disponibili ogni ora a partire dalle 10:00 fino alle 18:00 in ciascuno dei due giorni, e saranno disponibili fino ad esaurimento scorte (i termini e le condizioni sono specificati di seguito e nelle pagine delle singole esperienze).

Godersi una sessione di binge-watching della propria serie TV preferita, gustare un aperitivo preparato a regola d’arte da un sushi chef, scoprire i segreti delle erbe officinali in un vero laboratorio erboristico o cimentarsi in una movimentata go-kart race: sono solo alcune delle esperienze esclusive create da Amazon.it per rendere questo Prime Day ancora più sorprendente! Queste fantastiche Esperienze Prime Day sono disponibili al solo prezzo del prodotto abbinato, che va da un minimo di €13 fino ad un massimo di €250. Ad esempio, per soli €19.90 i clienti Amazon Prime possono acquistare il CD di Jack Savoretti e ricevere, senza costi aggiuntivi, l’accesso al suo live showcase a Milano, mentre per soli €49.90 i clienti possono acquistare la racchetta MAS Padel e incluso, senza costi aggiuntivi, otterrano l’accesso al torneo di padel, per sè e per un accompagnatore, con Rudy Zerbi.





Questo l’elenco delle esperienze disponibili per l’acquisto nelle 48 ore di Prime Day e fruibili in date selezionate tra luglio e ottobre: