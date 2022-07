Samsung: per l’88% degli italiani la tecnologia è un mezzo per esprimere sé stessi

Le nuove tecnologie non sono più solo un supporto in grado di migliorare la qualità della vita e svolgere in maniera più agevole e smart le attività di tutti i giorni, ma sono anche lo strumento con cui gli Italiani sentono di poter esprimere la propria identità.Lo rivela il nuovodi Samsung, elaborato in collaborazione con– istituto di ricerche di mercato specializzato nell’analisi dei cambiamenti nelle relazioni umane prodotti dalle tecnologie e dal digitale – con il quale l’azienda ha esplorato il ruolo delle nuove tecnologie nell’espressione di sé.Ne emerge un risultato sorprendente: quasi 9 Italiani su 10 – l’88% del campione – è convinto che la tecnologia aiuti ad esprimere sé stessi. 1 italiano su 3 addirittura ritiene la tecnologia un fattore molto importante nell’espressione della propria individualità: veri e propri, che rappresentano il segmento più rilevante in questa indagine. I Tech Lovers sono soprattutto uomini tra i 25 e i 34 anni, Millennials che risiedono nel Nord Est o nel Centro/Sardegna.Laun dispositivo si impone come dimensione più importante per i rispondenti, con il, al secondo posto (18%), invece, si posiziona il design. I Tech Lovers si distinguono rispetto alla totalità del campione per la maggiore importanza conferita alla, sinonimo di qualità e pregio del dispositivo, con oltre il 16% delle preferenze contro il 7% del totale: questo speciale segmento si conferma perciò come estremamente rilevante all’interno dell’indagine, in grado di esprimere posizioni inedite e all’avanguardia.Loè senza dubbio lo strumento che più di tutti aiuta a manifestare al meglio la propria identità, proprio per le sue caratteristiche che lo rendono compagno di ogni attività: lo dichiara ildegli intervistati, e in particolare il 65% del campione femminile. È soprattutto lala funzionalità di maggiore rilevanza in questo senso: scattare e condividere fotografie, sempre di altissima qualità grazie alle più recenti innovazioni tecnologiche, è l’aspetto più importante per l’espressione del sé per oltre la metà del campione (59,5%), seguito dall’utilizzo delle app (43,8%), dall’ascolto delle playlist musicali (32,9%), dalla creazione di video (29,2%) e dall’uso dei giochi (24,4%).Solo ildei rispondenti a totale campione, che sale al 35% se si considerano i Tech Lovers, ritiene chedello smartphone sial’aspetto attraverso cui passa l’espressione del sé: un segnale che gli elementi legati all’estetica dell’oggetto, uniti a marca e modello, non sono più gli unici driver di acquisto, ma cresce invece l’importanza del contenuto nella sua forma più concettuale, veicolato attraverso tutto ciò che si può creare e condividere con il proprio dispositivo del cuore.Al secondo posto tra i dispositivi che consentono l’espressione del sé si posiziona il, ritenuto lo strumento più importante daldel campione, con una particolare preferenza espressa dal segmento maschile, che lo indica come utile a esprimere la propria personalità nel 25% dei casi. Fra gli altri oggetti tecnologici utili ad esprimere la propria personalità spicca la(5% delle preferenze): questo prodotto si distingue in particolare per la rilevanza assunta dal target(55-64 anni) presso il quale raggiunge il 14% delle preferenze. Un dato che si distingue nettamente sia rispetto alle risposte degli intervistati delle altre fasce d’età, sia rispetto alle risposte del medesimo segmento sugli altri prodotti: un segno, perciò, che le opzioni più tradizionali e di facile utilizzo rappresentano ancora la scelta più sicura nell’espressione del sé per gli utenti non più giovanissimi.Infine, con il 23% circa delle preferenze del campione totale, loriscuote particolare interesse per il), specialmente nella fascia d’età dei Millennials (37,9%). Il dispositivo non si distingue tanto per il suo design, ma soprattutto per gli aspetti legati al monitoraggio della propria salute e alla personalizzazione degli allenamenti sportivi: anche in questo caso, come già avviene per lo smartphone, l’attenzione all’estetica è scalzata in favore delle possibilità aperte dal dispositivo e quindi dal tipo di storia che è possibile raccontare grazie alle sue funzionalità, che rendono sempre più facile e immediata l’espressione del sé, anche negli aspetti più comuni del proprio vissuto quotidiano.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita