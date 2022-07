Marco Arioli è il nuovo Chief Technology Officer di Eolo

EOLO, Società Benefit leader in Italia nella fornitura di connettività tramite tecnologia FWA - fixed wireless access, ha nominato Marco Arioli in qualità di nuovo Chief Technology Officer, per rafforzare in modo sempre più deciso la propria visione strategica e raggiungere nuovi traguardi per costruire un valore sempre maggiore per le persone ed il territorio.



Dopo 4 anni trascorsi nei laboratori di fotonica del Politecnico di Milano, Arioli approda in Fastweb dove matura un’esperienza di quasi 20 anni nella direzione tecnica, lavorando inizialmente nel team di Planning, poi come responsabile dell’ingegneria di rete e, infine, della direzione tecnica.



“È davvero un grande privilegio per me entrare a far parte di questa squadra” ha dichiarato Marco Arioli, Chief Technology Officer EOLO “EOLO è un’eccellenza unica, tale da rappresentare oggi un benchmark per tutte le principali aziende del settore e non solo. Io stesso vivo proprio in uno di quei piccoli comuni “dove gli atri non arrivano” e conosco bene la lotta impari che quotidianamente imprese e famiglie si trovano ad affrontare in questi luoghi troppo spesso dimenticati ed emarginati, e questo mi rende ancora più orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto e poter contribuire a quella che è una vera e propria missione: garantire il diritto alla connessione a tutto il Paese.”