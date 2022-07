Portofino Hotel Project, servizi esclusivi per gli ospiti di Villa Gelsomino con i token

Vivere al meglio la propria vacanza, con una serie di servizi in esclusiva con trattamenti speciali: a Villa Gelsomino di Santa Margherita Ligure tutti gli ospiti diventano vip. Prende il via il Portofino Hotel Project, che vede Villa Gelsomino protagonista come uno dei primi hotel in Italia a offrire ai propri clienti token in blockchain. Si tratta di gettoni virtuali, che vengono regalati a chi soggiorna nella struttura e danno accesso a sconti e agevolazioni per i servizi della stessa Vila Gelsomino, ed in futuro di altri operatori sul territorio. La caratteristica della tecnologia blockchain, registro di memoria condiviso che facilita il processo di registrazione delle transazioni e la tracciabilità dei beni in una rete commerciale, la rende perfetta per creare interconnessioni e sviluppo in una realtà come quella della Riviera tra Santa Margherita, Portofino, Recco e Camogli. Un mondo fatto di antiche tradizioni gastronomiche e locali raffinati, mare spettacolare e barche da sogno, accorgimenti ecologici e lusso sussurrato. Il progetto, a cura di Rocket Sharing Company Spa, parte dall’idea di offrire qualcosa in più a chi sceglie Villa Gelsomino per la sua vacanza, regalando token che fanno ottenere agevolazioni su servizi in linea con la filosofia della struttura. Questo crea una community che si incentra su valori condivisi, e una serie di legami che incentiva l’intero territorio e lo proietta nel futuro. A tale proposito, a Villa Gelsomino la connessione internet ad alta velocità è assicurata da Starlink, società di proprietà di Elon Musk. La tradizione incontra un modo nuovo di raccontarsi. Per utilizzare i gettoni, spendibili solo attraverso e-commerce, è necessario registrarsi sulla piattaforma Portofino Hotel Project, dove si trovano idee e suggerimenti per vivere il momento e conoscere in modo autentico le bellezze del luogo. Tra i primi servizi acquistabili con lo sconto che si ottiene con i token vi sono la ricarica per l’auto elettrica, il parcheggio prolungato oltre il termine di check-in e check-out, il noleggio degli scooter elettrici direttamente a Villa Gelsomino. E ancora il servizio spiaggia, massaggi e trattamenti estetici e il noleggio di una barca con skipper per uscire nel magnifico golfo di Portofino. Tecnologia virtuale e a portata di smartphone, che regala emozioni assolutamente reali sotto il sole di uno dei tratti più esclusivi della Riviera Ligure.

