Carla Masperi è il nuovo Amministratore Delegato di SAP Italia

SAP ha annunciato la nomina di Carla Masperi a Presidente e Amministratore Delegato di SAP Italia con la responsabilità di Cluster Lead per Italia e Grecia.

Con una lunga carriera in SAP Italia, che l’ha portata a ricoprire i ruoli di Database & Technology Director, Innovation Sales Director e Chief Operating Officer per il Cluster Italia e Grecia, dall’inizio del 2022 Carla Masperi ricopre il ruolo di Country Manager e Cluster Lead, contribuendo ad accelerare ulteriormente la crescita del business in ambito Cloud nei primi 6 mesi di quest’anno.

“Sono orgogliosa ed onorata per questa nomina. Stiamo vivendo un momento di trasformazione ed evoluzione tecnologica molto importante, forse il più importante dei nostri 50 anni di storia. Il mio impegno sarà di continuare a sostenere il successo dei nostri clienti nel loro percorso di innovazione e digitalizzazione verso il Cloud. Un sostegno garantito da un portfolio di soluzioni ampio, senza uguali e garantito da un solido ed esteso ecosistema di partner. Verso l’interno il mio impegno sarà rivolto alla continua promozione di una cultura orientata all’innovazione e allo sviluppo dei talenti. Mi aspetta una sfida importante: guidare un’azienda fortemente centrata sul cliente, all’avanguardia nella gestione delle persone e che lavora giorno dopo giorno per promuovere attivamente la sostenibilità, l’uguaglianza e la diversità. Ma sono proprio questi gli aspetti che rendono questa sfida affascinante”, ha commentato Carla Masperi.

Prima di entrare in SAP, Carla è stata Chief Information Officer dell’Ospedale San Raffaele, una delle più grandi organizzazioni sanitarie private in Italia.

In Italia, SAP è presente dal 1988 e attualmente conta oltre 800 dipendenti, serve più di 10.000 clienti e ha una rete di circa 400 partner.

