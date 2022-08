Cohesity nomina Sanjay Poonen nuovo CEO e Presidente

Cohesity, leader nella gestione innovativa dei dati, ha annunciato la nomina di Sanjay Poonen a CEO e Presidente e il suo ingresso nel consiglio di amministrazione di Cohesity. Poonen è stato in precedenza Chief Operating Officer (COO) di VMware e Presidente di SAP. Mohit Aron, CEO sin dalla fondazione dell’azienda nel 2013, accelererà l’innovazione di prodotto e la roadmap di Cohesity in qualità di fondatore e Chief Technology and Product Officer. Aron continuerà a guidare la ricerca e lo sviluppo (R&D), il supporto e i servizi dell’azienda, nonché l’ufficio del CTO. Rimarrà nel consiglio di amministrazione di Cohesity.

“Cohesity si trova nel punto di intersezione fra tre dei problemi aziendali più urgenti di oggi - la sicurezza informatica, il cloud e la gestione dei dati - ed è pronta a diventare una powerhouse, già nominata ‘leader’ dalle società di analisi del settore e una delle aziende che cresce più rapidamente crescita nella propria categoria”, ha dichiarato Sanjay Poonen, CEO e Presidente di Cohesity. “Nella mia due diligence con i clienti, ho scoperto che Cohesity ha la migliore tecnologia della sua categoria e protegge i dati di molte delle più grandi aziende della Fortune 500. Soprattutto, Mohit Aron ha creato un team incredibile, impegnato a promuovere l’innovazione e a mettere i clienti al primo posto. Non vedo l’ora di guidare questa talentuosa organizzazione e di condurla verso ulteriori successi in forte collaborazione con Mohit e tutte le persone di Cohesity”.

Nel suo più recente incarico di COO di VMware, Poonen ha supervisionato le vendite, il marketing, i servizi e le alleanze e ha svolto un ruolo chiave nel raddoppiare il fatturato da circa 6 miliardi a 12 miliardi di dollari. Poonen ha, inoltre, svolto un ruolo fondamentale nella creazione di numerose partnership di successo nel settore del cloud, tra cui AWS, Microsoft, Google e Oracle. Ha guidato le attività dell'azienda nel campo della sicurezza e dell’end-user computing, compresa l’acquisizione di AirWatch e Carbon Black. Prima di VMware, Poonen è stato Presidente di SAP, dove ha coordinato i team Applicazioni, Industries e Piattaforma, ricoprendo ruoli in ambito engineering e commerciale che hanno contribuito a raddoppiare il fatturato di SAP passando da circa 10 miliardi a 20 miliardi di dollari.

