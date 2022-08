Lenovo: per il nono trimestre consecutivo aumento del fatturato e della redditività

Lenovo ha annunciato i risultati per il primo trimestre del Gruppo, migliorando sia i ricavi che la redditività per il nono trimestre consecutivo. L'utile netto del primo trimestre è cresciuto dell'11% su base annua a 516 milioni di dollari USA e del 35% su base annua a 556 milioni di dollari su base non HKFRS1. I ricavi sono cresciuti fino a 17 miliardi di dollari, in aumento del 5% su base annua a valuta costante.

Il Gruppo ha visto i ricavi delle attività non-PC raggiungere il 37%, dimostrando che la strategia di trasformazione basata sui servizi e gli investimenti continui nella diversificazione del business ha dato i suoi frutti e sta portando opportunità di crescita futura. La crescita di soluzioni e servizi, soluzioni infrastrutturali e business mobile ha aumentato i ricavi di due cifre anno su anno, contribuendo sia alla crescita della topline che al più ampio impegno di Lenovo nel raddoppiare la redditività a medio termine. Il Gruppo prosegue nell’obiettivo di raddoppiare gli investimenti in Ricerca e Sviluppo (R&S), ha aumentato gli investimenti in R&S del 10% e ha aumentato l'organico in R&S del 29% rispetto all’anno precedente.

“Abbiamo ampliato con successo la nostra attività e migliorato la redditività per il nono trimestre consecutivo, mentre il mix di ricavi delle attività non-PC ha raggiunto il 37%. Questi sono i risultati della nostra visione strategica e della nostra forte capacità di esecuzione, insieme alla resilienza operativa”, ha affermato Yuanqing Yang, Presidente e CEO di Lenovo. “Sebbene le sfide esterne possano persistere nel breve termine, percorso continuo verso la digitalizzazione tende ad accelerare e il modello di lavoro ibrido è qui per restare. Abbiamo fiducia nel cogliere queste opportunità e continueremo a investire, innovare e fornire crescita sostenibile e miglioramenti della redditività".

