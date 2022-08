Gamescom 2022: tutte le novità di ASUS ROG

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha tenuto l'evento Have It All in occasione del Gamescom 2022. Have It All è il primo evento ROG su larga scala che si svolge in presenza dall'inizio della pandemia, sviluppato con l’obiettivo di offrire ai fan di ROG e ai media l'opportunità di vedere e sperimentare da vicino le ultime schede madri della serie AMD X670E, nuovi dissipatori AIO e PSU, nuovi display e soluzioni di rete, oltre che tante nuove periferiche gaming.

Le schede madri microATX ROG Crosshair X670E Gene, le mini-ITX ROG Strix X670E-I Gaming WiFi, le ProArt e le Prime sono state vere protagoniste dell’evento Have It All: queste schede supportano tutte la tecnologia PCIe® 5.0 e le memorie DDR5, completando la nuova generazione di schede madri della serie AMD X670E sviluppata per supportare i processori AMD Ryzen serie 7000 ed in grado di soddisfare creator, hobbisti e gli appassionati di qualunque livello, offrendo una base solida per le build AMD Ryzen e per portare prestazioni e performance ad un livello successivo.

Queste schede si aggiungono infatti alla già nutrita serie di schede madri AMD ROG annunciate di recente in occasione del Canadian National Expo (CNE), ovvero le schede ROG Crosshair X670E Hero, ROG Strix X670E-E Gaming WiFi e TUF Gaming X670E-Plus WiFi, oltre all’ammiraglia ROG Crosshair X670E Extreme, queste schede sono tutte caratterizzate da larghezza di banda, stabilità e connettività complessive migliorate. Le nuove schede presentano tutte le più recenti innovazioni ASUS Q-Design.

Le schede ROG Crosshair X670E Hero e ROG Strix X670E-E Gaming WiFi includono il pulsante PCIe Q-Release, una funzione che consente agli utenti di rilasciare la scheda grafica dallo slot PCIe con una semplice pressione. Inoltre, tutte e tre le schede madri ROG e TUF includono il design di aggancio Q-DIMM su singolo lato per garantire maggiore facilità di installazione e consentire ai moduli di memoria di rimanere saldamente in posizione. Infine, le schede includono il Q-latch M.2, che consente agli utenti di fissare o allentare un'unità M.2 con la sola punta delle dita.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita