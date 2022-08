Samsung e Prime Video danno vita a 'Il Signore degli Anelli: Gli anelli del potere" con contenuti in 8K

Samsung Electronics ha annunciato la collaborazione con Prime Video per offrire agli utenti l'opportunità di immergersi in esclusivi contenuti 8K dell'attesissima serie Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere grazie ai propri TV 8K di ultima generazione.

Anticipando la première della serie, il 2 settembre su Prime Video, i fan di Tolkien e i nuovi arrivati avranno accesso in anteprima a contenuti esclusivi solo con Samsung. L’azienda ha ospitato a New York un evento esclusivo di proiezione di 25 minuti di contenuti tratti dai primi due episodi della serie sul maxi schermo LED a tre piani presso il Samsung 837, il suo flagship esperienziale. A partire da questa settimana, la creatività dinamica della serie debutterà sugli schermi LED Samsung su Times Square a New York, Piccadilly Circus a Londra e Piazza del Duomo a Milano.

Samsung sarà la prima a offrire i contenuti della serie in risoluzione 8K, attraverso un’anteprima appositamente realizzata con scene esclusive. Gli spettatori avranno l'opportunità di vivere l'epico viaggio con una profondità e un dettaglio inimmaginabili sui TV Samsung Neo QLED 8K e sui display Micro LED 8K "The Wall". Le modalità di visione dell'esclusivo trailer in 8K saranno annunciate a breve ai fan.

