Casio presenta i nuovi PRO TREK in bioplastica con display LCD a due livelli

Casio ha annunciato il lancio di tre nuovi modelli PRO TREK, brand di orologi per l’outdoor. I nuovi PRG-340 sono dotati di LCD a due livelli che consente di visualizzare i dati della bussola in un formato grande, facile da leggere. Le parti esterne dei nuovi orologi PRG-340 sono realizzate in bioplastica. Il display LCD a due livelli consente di visualizzare i dati della bussola in un formato grande e facile da leggere.

Casio dimostra il suo impegno a realizzare prodotti ecologici utilizzando la bioplastica, derivata dai semi di ricino e dal mais, per i componenti: cassa, fondello, cinturino e anche per la ghiera girevole. Si prevede che la bioplastica, prodotta con risorse rinnovabili, contribuirà a favorire il passaggio verso economie circolari e a contenere le emissioni di CO2. La lunetta, tipicamente più soggetta ad urti rispetto ad altre parti, è realizzata in una bioplastica di nuova concezione, ancora più resistente. Gli orologi sono inoltre dotati del sistema di ricarica Tough Solar che converte la luce del sole, delle lampade fluorescenti o di altre fonti luminose per alimentare l’orologio, senza dover sostituire regolarmente la batteria.

I nuovi orologi sono progettati per un facile ed intuitivo utilizzo durante lo svolgimento di attività sportive quali l’alpinismo e il trekking, garantendo la massima leggibilità grazie a un display LCD a due livelli. Il livello inferiore visualizza l’ora e diverse misurazioni, mentre quello superiore visualizza i dati della bussola.

Inoltre, la ghiera girevole consente di registrare facilmente le letture della bussola. E anche possibile posizionare la cassa e il cinturino su una mappa cartacea per verificare la posizione e tracciare il percorso. I nuovi orologi forniscono le letture relative a bussola, pressione atmosferica, temperatura e altitudine con la semplice pressione di un tasto. Ogni misura è accessibile direttamente dal relativo tasto antiscivolo comodo da premere anche se si indossano i guanti. Il cinturino presenta una sottile zigrinatura che rende questo orologio ideale per le attività outdoor. Questi orologi sono molto resistenti e perfettamente in grado di affrontare gli scenari più difficili.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita