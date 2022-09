In autunno Apple Fitness+ sarà disponibile in 21 Paesi

Apple ha annunciato che Apple Fitness+, il servizio di fitness e benessere pensato per tutti i livelli di esperienza e allenamento, sarà disponibile per tutti gli utenti iPhone che potranno abbonarsi e accedere ai contenuti anche senza avere un Apple Watch. L’aggiornamento sarà disponibile in autunno nei 21 Paesi in cui il servizio è disponibile.

Lunedì 12 settembre Fitness+ introdurrà la quarta stagione di Passeggiamo con nuovi ospiti, come la famosa attrice Regina Hall, il vincitore dei Latin Grammy Awards Nicky Jam e il performer vincitore di un Emmy Leslie Jordan. La seconda stagione di Corriamo esplorerà nuove località tra cui il Parco nazionale di Yellowstone (Wyoming), Città del Messico e Queenstown (Nuova Zelanda). In quella stessa data Fitness+ presenterà inoltre l’ultima serie “Artista in primo piano” con allenamenti accompagnati dalla musica di Mary J. Blige, Rolling Stones e The Weeknd. Fitness+ introdurrà anche la sua Raccolta più recente, Pilates for More Than Your Core, mentre il team di trainer si arricchirà di un nuovo insegnante di yoga, Dice Iida-Klein.

In autunno, per la prima volta, chi ha un iPhone potrà abbonarsi a Fitness+ e usufruire dei contenuti nei 21 Paesi in cui il servizio è disponibile, anche senza avere un Apple Watch. Chi usa un iPhone, infatti, avrà accesso a tutto ciò che offre il servizio, con oltre 3000 workout e meditazioni in stile studio, tutti guidati da un team di trainer eterogeneo e inclusivo. Sarà possibile visualizzare le indicazioni sullo schermo e la durata della sessione, e la stima delle calorie bruciate verrà usata per contribuire a chiudere l’anello Movimento.

Fitness+ sarà pienamente integrato con l’app Fitness disponibile con iOS 16 e si troverà nel pannello centrale. Premi, sfide e la possibilità di condividere le attività aiuteranno le persone a trovare la giusta motivazione per chiudere l’anello Movimento. Per iscriversi è necessario avere un iPhone, ma l’esperienza Fitness+ sarà disponibile anche su iPad e Apple TV. Chi ha sottoscritto un abbonamento a Fitness+ e utilizza un Apple Watch potrà trovare ancora più motivazione grazie ai dati sulle performance in tempo reale visualizzati su iPhone, iPad e Apple TV, oltre alla possibilità di seguire gli episodi di Passeggiamo e Corriamo e le meditazioni sul proprio Apple Watch abbinato agli AirPods o ad altri auricolari Bluetooth.

