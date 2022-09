Samsung regala tre mesi di Apple TV+

Fino al 28 novembre, i proprietari di Smart TV Samsung, The Freestyle e The Premiere di tutto il mondo potranno iscriversi e utilizzare gratuitamente per tre mesi il servizio Apple TV+. I possessori di un modello di smart TV Samsung 2018-2022, di The Freestyle e The Premiere potranno sfruttare questa offerta a tempo limitato aprendo l’app Apple TV dalla schermata home del proprio dispositivo Samsung e seguendo le istruzioni a schermo.

Apple TV+ raccoglie il meglio dei contenuti Apple Original: serie drammatiche e comedy, film, documentari, intrattenimento per bambini e per tutta la famiglia, come la produzione dei record “Ted Lasso”, premiata agli Emmy, nonché serie di successo come “See”, “Severance”, “Loot”, “Pachinko”, “For All Mankind” e molto altro anche nella sezione programmi sportivi, a cominciare da “Friday Night Baseball”.

