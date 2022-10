Eva Adina Maria Mengoli è il nuovo Managing Director di Adobe Italia

Eva Adina Maria Mengoli è la nuova Managing Director di Adobe per l’Italia e nuovo membro del Leadership Team Western Europe. Nel suo nuovo ruolo, Mengoli ha l’obiettivo di far crescere l’azienda in Italia, accelerando la trasformazione digitale delle aziende del nostro Paese, attraverso l’innovazione nella customer experience e lo sviluppo di tecnologie per i contenuti digitali, consolidando al contempo il radicamento di Adobe sul territorio. Parte integrante della strategia, il rafforzamento di una cultura aziendale che mette le persone al centro, attraverso percorsi di crescita personale in grado di valorizzare la diversità e il talento.

Eva, a diretto riporto di Luc Dammann, Vice President & Managing Director Adobe Western Europe, è alla guida del leadership team italiano, da lei stessa costituito nel momento del suo arrivo e composto da: Francesca Perucchetti, Go to Market Lead, Paolo Conti, Head of Government, Raniero Oggioni e Andrea Peron, entrambi Enterprise Sales Leader.

Adobe mette a disposizione delle imprese le piattaforme e l'infrastruttura digitale di cui hanno bisogno per connettersi con i propri clienti. Da Adobe Experience Cloud per la creazione di esperienze digitali multicanali efficaci e di impatto, in grado di offrire agli utenti servizi semplici, immediati, personalizzati e sicuri ad Adobe Creative Cloud, ovvero tutte le soluzioni per lo sviluppo di contenuti digitali creativi fino ad Adobe Document Cloud, la piattaforma per la gestione, creazione e condivisione di documenti in formato PDF e per la firma elettronica.

“Ho trascorso la mia carriera presso aziende di software leader a livello mondiale e ho avuto la possibilità di guidare alcuni team davvero straordinari. Sono entusiasta di continuare il mio viaggio in Adobe. I clienti di oggi si aspettano un'esperienza digitale eccezionale, indipendentemente dal fatto che stiano acquistando un'auto, guardando un film in streaming o utilizzando un'app per la meditazione. Progettare customer experience efficaci e di impatto richiede creatività, contenuti e dati. Ora più che mai, le aziende devono adattarsi alle aspettative dei consumatori in rapida evoluzione. Metto a disposizione la mia esperienza e competenze per consentire alle aziende di trasformarsi digitalmente in modo che possano scalare e crescere” ha commentato Eva Adina Maria Mengoli, Managing Director Adobe Italia.

