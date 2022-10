Forcite Helmets arriva in Italia con il casco hi-tech Forcite MK1S

Forcite MK1S debutta sul mercato italiano dopo sei anni di ricerca, sviluppo industriale e collaborazione con una community di 8.000 motociclisti. Il nuovissimo casco da moto, sviluppato dalla società australiana Forcite Helmets vanta telecamera HD integrata, audio premium e sistema di avvisi stradali brevettato. La presentazione ufficiale avverrà ad EICMA, presso Milano Rho Fiera dall’8 al 13 novembre.

Alfred Boyadgis, co-fondatore e CEO di Forcite Helmets, ha forti radici familiari italiane - la nonna era italiana e lui, grande appassionato di moto italiane, non appena possibile trascorre del tempo nel nostro Paese - ha dichiarato: "Siamo entusiasti di portare la prossima generazione della tecnologia Forcite in Italia. Questo Paese ha una storia ricca e innovativa di design e cultura motociclistica, che mi ha ispirato fin dall’inizio della mia carriera. In Forcite i nostri progettisti hanno integrato tecnologie all'avanguardia e abolito antiestetiche e pericolose appendici esterne al casco, per la sicurezza di tutti gli utenti delle due ruote". "Come accaduto con il successo della community di bikers australiani, non vediamo l’ora di coinvolgere anche i motociclisti italiani, ai quali offriamo un'esperienza di guida sicura, avanzata e coinvolgente, mai provata prima", conclude Boyadgis.

Il nuovo casco Forcite MK1S è il risultato di 6 anni di sviluppo e ingegnerizzazione del prodotto da parte di un team di dieci progettisti, tra cui il designer industriale Julian Chow, e il suo sviluppo ha coinvolto attivamente anche una community australiana di 8.000 motociclisti.

