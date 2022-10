SAP annuncia la nomina di Pietro Iurato a Head of HR (HRD) Lead EMEA

SAP ha annunciato la nomina di Pietro Iurato a HRD Lead EMEA (Europe, Middle East and Africa).

Nel suo nuovo ruolo Pietro Iurato avrà la responsabilità di favorire il coinvolgimento dei dipendenti integrando i servizi HR globali di SAP nelle soluzioni locali e rappresentando SAP come azienda Top Employer.

Pietro Iurato prosegue così il suo percorso professionale all’interno di SAP, in cui è approdato nel 2007 come HR Business Partner, per ricoprire poi il ruolo di HR Director per SAP Italia, Direttore delle Risorse Umane per il Sud Europa e infine dal 2019 Direttore delle risorse umane per l’area EMEA South, che comprende South Europe, Middle East and Africa.

“La nostra nuova missione come HRD è chiara: lanciare l’esperienza dei dipendenti nel futuro e creare momenti wow che creino senso di appartenenza e coinvolgimento”, ha affermato Pietro Iurato, che ha aggiunto: “Nell’economia dell’esperienza in cui viviamo i direttori delle risorse umane hanno un ruolo cruciale nel dar forma all’esperienza delle persone affinché possano liberare il proprio potenziale. Abbiamo la responsabilità di far sì che tutti i dipendenti possano vivere esperienze uniche, sentirsi valorizzati, essere protagonisti del successo dell’organizzazione, e avere accesso a adeguate opportunità di formazione e crescita. Al tempo stesso dobbiamo ascoltare in modo attivo i desideri delle persone, le loro richieste e talvolta anche le critiche per camminare insieme verso l’obiettivo comune”.

