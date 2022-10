App Yahoo Mail: inedite funzionalità nella nuova release per Android e iOS

Yahoo ha annunciato il lancio di nuove funzionalità per l’app Yahoo Mail, con l’obiettivo di offrire ai consumatori un’esperienza inedita nella fruizione della propria posta elettronica, consentendo di risparmiare tempo e aumentare la produttività.

“Da 25 anni Yahoo Mail è parte della quotidianità dei consumatori, per questo sappiamo quanto sia importante per le persone trovare rapidamente ciò di cui hanno bisogno, che si tratti dell'orario di partenza di un volo o quanto è stato speso durante un fine settimana di vacanza con gli amici", ha dichiarato Josh Jacobson, GM & SVP Yahoo Communications. “Queste nuove funzionalità sono il culmine di un processo di ascolto dei nostri utenti per capire meglio quali sono le loro esigenze e cosa rende Yahoo Mail parte integrante di esse".

Le nuove funzioni:

“Raggruppa per Mittente” : questa opzione permette di raggruppare le email per dominio, individuare rapidamente i messaggi più importanti, le offerte ed eliminare tutta la corrispondenza di un singolo mittente in una sola volta.

Navigazione “Top-of-Inbox” : l’introduzione di filtri contestuali permette di aumentare la visibilità e la capacità di reperire le informazioni più rilevanti per l'utente, senza dispersioni di tempo e di attenzione.

Una casella di posta organizzata pensata per risparmiare tempo

Con le nuove funzioni dell’applicazione Yahoo Mail la gestione della posta è ancora più semplice. La nuova navigazione Top-of-Inbox I test condotti da Yahoo Mail hanno dimostrato che, controllando le proprie email, le persone visualizzano per più tempo l'area superiore dello schermo rispetto a quella inferiore. Per aiutare gli utenti a trovare più velocemente ciò di cui hanno bisogno, la nuova feature di navigazione dell'app Yahoo Mail è dotata di filtri contestuali nella parte superiore della casella di posta elettronica: gli utenti possono scegliere tra "Posta in arrivo", "Allegati", "In Evidenza" e altro ancora. In più, il filtro contestuale adatta lo schermo per offrire la massima visibilità a ciò che si sta leggendo. Poiché un numero sempre maggiore di persone gestisce i propri itinerari di viaggio attraverso la posta elettronica, il sistema include anche un filtro "Viaggi", grazie al quale è possibile tenere traccia di tutte le prenotazioni all’interno di un unico touch-point.

Raggruppa per Mittente

Migliaia di email da cancellare possono essere fastidiose? La nuova funzione "raggruppa per mittente" consente di raccogliere le email in base al dominio del mittente e cancellare tutti i relativi messaggi in una sola volta. Si risolve così una nota dolente per molte persone, che da tempo richiedevano una modalità più efficiente per ripulire la posta in arrivo.

Anche per la ricerca di singole email ricevute da una specifica persona o contatto, la funzione Raggruppa per Mittente offre un modo più rapido e semplice per visualizzare i messaggi di posta elettronica di un singolo mittente, senza dover digitare il nome nella barra di ricerca.

Annullare le iscrizioni con un solo clic

Gli utenti possono annullare l’iscrizione alle email promozionali e alle newsletter di uno o più brand con un singolo clic.

Collegamento con tutti gli account

L’app permette di collegare gli account Yahoo, Gmail, AOL, Microsoft e altri provider in un unico posto.

Allegati

È possibile visualizzare tutti gli allegati di posta e filtrarli per tipologia di file (pdf, word, jpeg) e foto. Ciò consente un notevole risparmio di tempo evitando all’utente di aprire le singole email per verificare la presenza di un allegato.

Avvisi per il rinnovo delle sottoscrizioni

Gli avvisi nella parte superiore della casella di posta elettronica della nuova app Yahoo Mail ricordano quando una prova gratuita o un abbonamento a pagamento stanno per scadere o stanno per essere rinnovati. La nuova applicazione Yahoo Mail supporterà i consumatori nel riordino veloce e nell’organizzazione della propria casella di posta, evidenziando ciò che è davvero importante. Questa app è alla base della crescita e dell'innovazione di Yahoo Mail e mira ad aiutare le persone a gestire le proprie attività giornaliere nel 2023 e oltre.

