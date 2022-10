Toshiba annuncia i nuovi hard disk MG10 Series da 20TB

Toshiba Electronics Europe ha annunciato la nuova serie MG10, HDD dalla scapienza di 20 TB a registrazione magnetica convenzionale (CMR). MG10 Series da 20 TB è caratterizzata da HDD che utilizzano un design a 10 piatti a elio e sfrutta l'innovativa tecnologia Flux Control Microwave Assisted Magnetic Recording (FC-MAMR) di Toshiba per aumentare le capacità di archiviazione.

Con l'11,1% di memoria in più rispetto al precedente modello da 18TB, gli HDD MG10 Series da 20 TB sono compatibili con la maggior parte delle applicazioni e dei sistemi operativi e si adattano a carichi di lavoro misti di lettura e scrittura casuale e sequenziale sia in casi d'uso cloud-scale sia in quelli tradizionali dei data center. Questi drive vantano prestazioni da 7.200 rpm, un workload pari a 550 TB l'anno e la possibilità di scegliere tra interfaccia SATA o SAS – il tutto in un formato da 3,5 pollici, riempito con elio, efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard del settore.

La disponibilità degli HDD della MG10 Series da 20 TB è prevista nel corso del quarto trimestre di quest'anno.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita