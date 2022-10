Luis Fisas è il nuovo Regional Sales Director Souther Europe di Bitdefender

Bitdefender ha annunciato la nomina di Luis Fisas in qualità di Regional Sales Director Souther Europe. Nel suo nuovo ruolo, Luis Fisas sarà responsabile della gestione dell’evoluzione del business di Bitdefender in Spagna, Portogallo, Italia e Romania, riportando direttamente a Emilio Román, Vice President of Sales per la regione EMEA.

Luis Fisas vanta più di 30 anni di esperienza nell’area vendite e marketing in aziende del settore tecnologico. Arriva in Bitdefender dopo un’esperienza di cinque anni in SonicWall, dove è stato Direttore per il Sud Europa. Ha inoltre ricoperto posizioni di responsabilità in aziende come Computer 2000, Verbatim, Tech Data e Cryptolan.

Laureato in ingegneria delle telecomunicazioni presso il Politecnico della Catalogna, Luis Fisas ha conseguito il Master in Digital Marketing and Electronic Commerce presso la EAE Business School e il PDD (Professional Development Program) in Management and Business Administration presso la IESE Business School.

“In questa nuova fase della mia carriera professionale, il mio obiettivo principale sarà quello di promuovere il ruolo di Bitdefender come il più affidabile fornitore di soluzioni di cybersecurity al mondo. In un contesto così complicato come quello attuale, avere il supporto dei migliori professionisti e delle tecnologie di sicurezza più avanzate è la garanzia di cui sia le persone che le aziende hanno bisogno per poter ottimizzare le loro esperienze in ambito digitale“, afferma Luis Fisas.

Il canale ha sempre ricoperto un ruolo di primo piano nell’evoluzione di Bitdefender. Di conseguenza, il nuovo Regional Sales Director Souther Europe afferma: “Una parte fondamentale della nostra strategia continuerà a essere incentrata sul canale di distribuzione. Vogliamo rafforzare la relazione con i nostri partner, offrendo loro tutti gli strumenti necessari affinché possano diventare consulenti di fiducia per i loro clienti. Non si tratta solo di offrire le soluzioni e i servizi di sicurezza più avanzati sul mercato, ma di garantire anche formazione, un approccio attento e personalizzato, accesso alle opportunità di business nonché supporto pre e post vendita.”

“Il mercato della sicurezza informatica nell’Europa meridionale è uno dei più importanti d’Europa ed è fondamentale per la nostra strategia di crescita all’interno dell’Unione Europea” spiega Emilo Román, SVP, Global Sales & Channels, Enterprise WW Sales & Marketing per Bitdefender. “Contiamo di avere una maggiore presenza in questi Paesi ora che Luis Fisas è stato nominato Regional Sales Director Souther Europe. Ampliando il nostro team e i nostri partner di canale, potremo supportare meglio i nostril clienti insieme, proteggendoli meglio grazie alla nostra tecnologia innovativa“.

