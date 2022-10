Kaspersky lancia la nuova VPN per potenziare velocità e praticità

La nuova versione Kaspersky VPN introduce un notevole miglioramento delle performance dei tunnel VPN, con un aumento del 200% rispetto al 2020.

L'utilizzo della VPN a livello globale è in crescita e il mercato è destinato a raggiungere la cifra record di 77,1 miliardi di dollari entro il 2026. Non sorprende che la sua popolarità sia cresciuta, perché l’installazione di una VPN offre un modo semplice e veloce per migliorare la sicurezza e impedire che i dati finiscano nelle mani sbagliate. L’obiettivo è quello di indirizzare i dati attraverso un tunnel crittografato, che nasconde l’indirizzo IP e fa sembrare che la connessione provenga da un altro luogo.

Oltre all’aumento delle performance, la funzione split tunnelling aggiornata di Kaspersky VPN Secure Connection consente agli utenti di selezionare esattamente il traffico che passa attraverso la VPN. Questo contribuirà a ottenere migliori performance, consentendo all’utente di dare priorità al traffico ad alta larghezza di banda, privilegiare i dati delle applicazioni sensibili e disattivare la VPN per altre applicazioni, che possono sfruttare dati di localizzazione.

Inoltre, la distribuzione geografica dei server di Kaspersky VPN Secure Connection è stata notevolmente incrementata, offrendo ora 86 località in 68 regioni e consentendo agli utenti di accedere a una gamma più ampia di contenuti sui principali servizi di streaming globali, tra cui Netflix, Hulu, Amazon Prime, HBO Max, Disney+ e BBC iPlayer. Una nuova funzionalità intuitiva della VPN aiuta i clienti a scegliere la posizione migliore per una particolare attività, consigliando quella che fornisce il livello ottimale di performance, sia per lo streaming che per il torrenting.

Inoltre, la VPN per router permette a tutti i dispositivi connessi al Wi-Fi di casa di passare automaticamente attraverso la VPN, senza doverla configurare singolarmente. Questa funzione è particolarmente utile per smart TV, smart lock e altri dispositivi per le smart home, sui quali l’utente non può installare direttamente una VPN, garantendo così privacy e sicurezza continue.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita