Più della metà degli italiani si prepara per lo shopping natalizio con almeno un mese d’anticipo

Lo shopping per i regali natalizi rappresenta per qualcuno un’attività molto piacevole in cui si sceglie un pensiero per gli amici e i familiari e per altri coincide con un periodo di corse all’ultimo minuto, ma per tutti è senza dubbio uno dei momenti in cui viene effettuato il maggior numero di acquisti.

Secondo un sondaggio svolto da Esendex, leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile per le aziende, è ben il 46,2% a iniziare gli acquisti tra la fine di ottobre e la fine di novembre, ovvero da uno a due mesi prima del Natale, mentre il 29,5% li anticipa entro la metà di ottobre. Il restante 24,3% preferisce, invece, aspettare l’inizio di dicembre prima di iniziare lo shopping.

Agli intervistati è poi stato chiesto quando vorrebbero ricevere offerte e proposte di strenne natalizie e più della metà (52,3%) ha risposto tra fine ottobre e fine novembre, il 37,3% entro metà ottobre e il 9% dai primi di dicembre in avanti, mentre l’1,4% non è interessato o non festeggia il Natale.

Considerando che un buon numero di persone desidera ricevere offerte e proposte molto prima delle festività, è stato poi domandato se considererebbero la possibilità di acquistare un regalo natalizio a seguito di una promozione ricevuta via SMS o Whatsapp e a questa domanda l’83,8% ha risposto che lo farebbe sicuramente o probabilmente.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita