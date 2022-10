Apple rende disponibile il nuovo macOS Ventura

Apple ha annunciato che macOS Ventura è già disponibile come aggiornamento software gratuito. Le nuove funzioni, come Continuity per la fotocamera, permettono di passare comodamente da un dispositivo Apple all’altro, e strumenti per la produttività come Stage Manager, aiutano a mantenere la concentrazione e lavorare in multitasking. Safari inaugura un futuro senza password con le passkey, e sono in arrivo grandi novità per le app più usate, tra cui Mail e Messaggi.

Con Continuity per la fotocamera, chi usa il Mac può sfruttare il potente sistema di fotocamere di iPhone come webcam per un’esperienza rivoluzionaria. Quando l’iPhone è vicino, il Mac lo riconosce in automatico e usa la videocamera dell’iPhone per avere risultati impossibili con una normale webcam. Non serve collegare niente: funziona tutto in wireless per una maggiore flessibilità. Panoramica Scrivania sfrutta l’ultra-grandangolo dell’iPhone per mostrare allo stesso tempo il volto dell’utente e una vista dall’alto di quello che ha sul tavolo davanti a sé: una funzione perfetta per i tutorial video, le presentazioni pratiche e tanto altro. Anche Continuity per la Fotocamera porta su tutti i computer Mac funzioni innovative, come Inquadratura automatica, la modalità Ritratto e il nuovo effetto “Luce set fotografico”, che illumina ad arte il volto dell’utente lasciando il resto più in ombra.

Grazie a Handoff su FaceTime, ora è possibile avviare una chiamata FaceTime su un dispositivo Apple e continuare su un altro nelle vicinanze. Per esempio, l’utente può iniziare una chiamata FaceTime sull’iPhone o iPad e poi passare al Mac quando arriva a casa o in ufficio, oppure può iniziarla sul Mac e continuare sull’iPhone o l’iPad mentre è in giro.

Stage Manager invece organizza automaticamente app e finestre per consentire all’utente di concentrarsi su quello che sta facendo e tenere comunque tutto sotto controllo con un solo sguardo. Quando l’utente attiva Stage Manager dal Centro di Controllo, la finestra in cui sta lavorando viene mostrata al centro dello schermo, mentre le altre vengono disposte a sinistra, così è più facile passare da un’attività all’altra. Per creare lo spazio di lavoro ideale, l’utente può creare gruppi di app o finestre quando lavora su attività o progetti specifici. Stage Manager lavora in concerto anche con gli strumenti di organizzazione delle finestre di macOS, come Mission Control e gli Spazi, così basta un clic per accedere alla Scrivania.

Safari inaugura poi un futuro senza password con le passkey, un nuovo metodo di login che aumenta la sicurezza durante la navigazione. Le passkey sono più sicure e facili da usare, e sono state progettate per sostituire le password. Ogni volta che l’utente crea una passkey, viene generata una chiave digitale univoca che resta sul dispositivo e non viene mai archiviata su un server web, così eventuali hacker non possono divulgarla o ingannare l’utente in modo che la condivida. Con le passkey, l’utente può accedere in modo semplice e sicuro usando il Touch ID o il Face ID per la verifica biometrica. Vengono sincronizzate in modo protetto con la crittografia end-to-end usando il Portachiavi iCloud, quindi sono disponibili sui diversi dispositivi Apple, come Mac, iPhone e iPad. Le passkey funzionano anche nelle app e sul web, e l’utente può persino accedere a siti web o app su dispositivi non Apple usando il suo iPhone.

Con Mail ora è possibile programmare in anticipo l’invio di un messaggio, annullarne l’invio prima che arrivi nella casella di posta del destinatario4 e persino aggiungere link con anteprima per dare più informazioni sul contenuto. E se manca un allegato o un destinatario, Mail si accorge dell’errore e ricorda all’utente di aggiungerli. È anche possibile impostare promemoria per ricordarsi di leggere un messaggio in un secondo momento e ricevere suggerimenti automatici per le email ancora in attesa di risposta.

Spotlight ha nuove funzioni e un design aggiornato che offre un’esperienza più coerente su Mac, iPhone e iPad. Ora l’utente può usare Spotlight per trovare foto nella sua libreria di immagini, sul web e in app di sistema come Messaggi e Note. Può cercare le foto per località, persone, scene o oggetti, e grazie a Testo attivo può persino cercare un’immagine in base al testo che contiene. Spotlight include anche risultati più completi per artisti, film, attori, serie TV, aziende e sport. Per migliorare la produttività, ora l’utente può fare cose come avviare un timer o creare un nuovo documento direttamente da Spotlight. E può usare Visualizzazione rapida per vedere un’anteprima full-size di praticamente ogni tipo di documento.

Altre funzioni

La funzione Testo attivo può riconoscere il testo nei fotogrammi dei video in pausa, ed è disponibile anche in giapponese e coreano. È anche possibile separare il soggetto di un’immagine dallo sfondo e trascinarlo in app come Messaggi. Ora Ricerca visiva riconosce anche animali, uccelli, insetti, statue e ancora più monumenti.

macOS Ventura ha nuove funzioni di accessibilità, come “Trascrizioni live” per tutti i contenuti audio,6 “Digita per parlare” per le chiamate, il correttore di testo per chi usa VoiceOver, e tanto altro.

Le app Meteo e Orologio arrivano sul Mac con tutte le funzioni che offrono su iPhone. L’utente può usarle per controllare le previsioni meteo locali, creare sveglie, impostare timer, e altro ancora.

Preferenze di Sistema diventa Impostazioni di sistema e ha un nuovo design ottimizzato per una navigazione più semplice sul Mac e un’esperienza più coerente con iPhone e iPad.

La sicurezza di macOS è ancora più forte e rende il Mac più resistente agli attacchi grazie a strumenti come Intervento di sicurezza rapido, che funziona tra i normali aggiornamenti software per tenere le funzioni di sicurezza sempre aggiornate.

