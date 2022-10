Apple Music e Mercedes-Benz offrono agli automobilisti l’audio spaziale

Apple e Mercedes-Benz hanno annunciato che l’audio spaziale con supporto per Dolby Atmos di Apple Music è ora integrato nativamente nei veicoli Mercedes-Benz.

Apple Music con audio spaziale si integra perfettamente con il sistema infotainment MBUX nei modelli Mercedes-Maybach, EQS e SUV EQS, così come nei modelli EQE e Classe S, allo scopo di dotare questi veicoli di un suono da studio di qualità professionale e offrire a chi guida un’esperienza di ascolto immersiva grazie a un audio tridimensionale e a una nitidezza ineguagliabili.

Chi possiede un veicolo Mercedes-Benz e ha già effettuato l’abbonamento a Apple Music ha accesso immediato a un catalogo sempre più numeroso di brani e album con audio spaziale dei migliori talenti musicali per ogni genere, compresa musica hip-hop, country, latina, pop e classica. Apple Music offre inoltre playlist appositamente selezionate per l’audio spaziale, per esempio “Al volante in audio spaziale” e “Hip-hop in audio spaziale”, all’interno delle quali l’utente può cercare i brani dell’artista che preferisce. Chi si iscrive avrà inoltre accesso completo al catalogo Apple Music con 100 milioni di canzoni, migliaia di playlist curate dalla redazione e proposte giornaliere selezionate da team esperti di musica, fra cui artisti, artiste e speaker delle stazioni radio live Apple Music 1, Apple Music Hits e Apple Music Country disponibili in tutto il mondo.

