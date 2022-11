Creative MUVO Go: l’altoparlante portatile versatile e con Bluetooth 5.3

Creative Technology ha annunciato Creative MUVO Go, l’ultima aggiunta alla lunga e famosa serie di altoparlanti portatili MUVO.

Creative MUVO Go è stato realizzato per durare. Impermeabile, certificato IPX7 e con una durata della batteria fino a 18 ore per carica, è il compagno audio ideale per lunghe escursioni in montagna o feste in piscina e ovunque ci sia divertimento. Sottile e leggero con un peso di 570 g, Creative MUVO Go possiede tutte le caratteristiche ideali in termini di portabilità; grazie all’attacco per il cordino, è facile da afferrare per coloro che vanno in bicicletta o da appendere agli zaini. Con l'ultimo Bluetooth 5.3, saranno possibili accoppiamenti veloci e sicuri con altri dispositivi, e si può beneficiare anche di una connessione wireless forte e stabile.

Creative MUVO Go ha prestazioni d’eccellenza, grazie alla sua straordinaria combinazione di due driver al neodimio full-range e radiatori per bassi passivi che producono 20 W di potenza e fino a 40 W di potenza di picco. Gli utenti con orecchie più esigenti possono addirittura accoppiare due unità insieme tramite Wireless Stereo Link per un suono ancora più potente e performante. Inoltre, il design a forma di bottiglia offre un’elevata versatilità: sia in posizione verticale (risparmio di spazio, molto utile per i tavoli disordinati delle feste) sia quando è appoggiato in piano, Creative MUVO Go offre un audio chiaro, ben bilanciato e che riempie l’ambiente.

Creative MUVO Go ha un prezzo di €79,99 ed è disponibile nei colori Midnight Black, Pine Green e Cloud Blue su Creative.com.

