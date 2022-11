Renault Group e Google accelerano la partnership per sviluppare il veicolo del futuro

Renault Group e Google hanno annunciato un ampliamento della partnership finalizzato alla progettazione e alla realizzazione dell'architettura digitale del "Software Defined Vehicle" (SDV) e all'accelerazione della digitalizzazione del Gruppo. I due partner svilupperanno una serie di componenti software di bordo e fuori bordo dedicati all'SDV e amplieranno sinergie e casi d'uso legati alla strategia "Move to Cloud" del Gruppo.

Questa collaborazione sul cloud computing, iniziata nel 2018, sta accelerando oggi con la creazione di un Digital Twin, un gemello virtuale del veicolo che sarà dotato delle più avanzate capacità di Intelligenza Artificiale (AI), per una più facile e continua integrazione di nuovi servizi nel veicolo e la creazione di nuove applicazioni a bordo (Servizi In-Car) e fuori bordo. Il gruppo migrerà infine l'intero modello operativo in cloud per ottenere maggiore agilità, migliori prestazioni e maggiore redditività.

Renault Group e Google stanno ampliando la loro partnership in una collaborazione per sviluppare piattaforme e servizi per il futuro dei SDV. La collaborazione comprende software di bordo per abilitare la piattaforma "Software Defined Vehicle" e software cloud per creare un Digital Twin.

Questa partnership consentirà a Renault Group di ridurre i costi, migliorare l'efficienza, la flessibilità e la velocità di sviluppo dei veicoli e aumentare il valore per gli utenti finali grazie alla continua innovazione del software.

Renault Group amplierà l'uso della tecnologia Google Cloud per l'SDV, per gestire meglio l'acquisizione e l'analisi dei dati, in modo sicuro e riservato, e lo sviluppo del software per il veicolo. Questo supporta i primi casi d'uso in fase di sviluppo, quali:

Manutenzione predittiva e migliore individuazione e correzione dei guasti in tempo quasi reale, se necessario.

Un'esperienza personalizzata a bordo del veicolo ( Servizi In-Car ) per adattarsi ai comportamenti di guida, alle destinazioni più visitate, come le stazioni di ricarica EV, ecc.

Modelli assicurativi basati sull'uso effettivo e sui comportamenti di guida.

In aggiunta alla piattaforma "Software Defined Vehicle" e la sua Car Data Platform, Renault Group prevede di monitorare e analizzare l'utilizzo dell'auto per comprendere meglio le esigenze e i comportamenti dei clienti e per offrire servizi migliori e altamente personalizzati in base alle loro aspettative, nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy applicabili.

