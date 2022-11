Anitec-Assinform: selezionati i vincitori del premio nazionale sull’innovazione digitale 2022

La Commissione di Valutazione di Anitec-Assinform ha scelto i progetti cui andrà il «Premio Nazionale sull’Innovazione Digitale» giunto alla terza edizione, promosso da Anitec-Assinform - l’Associazione per l’Information and Communication Technology (ICT) di Confindustria, nato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado. Il Premio fa parte dell’iniziativa “Repubblica Digitale” del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è patrocinato dal Consiglio Nazionale dei Giovani e rientra nelle attività dell'Anno Europeo dei Giovani 2022 promosso dalla Commissione Europea.

Il progetto lanciato il 15 febbraio premia le scuole che, in collaborazione con aziende leader del settore ICT, hanno saputo ideare progetti innovativi in ambito digitale, considerando anche il loro potenziale per l’avvio di attività di impresa. L’Associazione ha assegnato ai 4 progetti vincitori un contributo di 2.500 euro ciascuno e ha previsto una visita guidata al Polo scientifico di Trieste (Area Science Park) o al Polo scientifico di Genova, nella primavera 2023. Lo scopo dell’iniziativa è quello di coinvolgere studenti e insegnanti in una azione proattiva di sensibilizzazione e orientamento per favorire la transizione al digitale del mondo della scuola, delle famiglie e della società nel suo insieme, valorizzando il ruolo e l'apporto delle tecnologie digitali. Tutti i progetti sono pubblicati sul sito www.anitec-assinform.it e saranno valorizzati in future iniziative dell’Associazione.

La Commissione di Valutazione presieduta da Francesco Profumo (Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo) e composta da Anna Brancaccio (Dirigente Ministero dell’Istruzione e del Merito - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici per la Valutazione l’internazionalizzazione del Sistema Nazionale di Istruzione), Pier Giorgio Bianchi (Founder e Amministratore Delegato Talents in Venture), Roberto Costantini (Direttore Summer School & Luiss Hubs), Mirta Michilli (Direttore Generale Fondazione Mondo Digitale) e Carlo Ridolfi (Consigliere e Coordinatore TdL Education Anitec-Assinform), ha assegnato i premi a:

Categoria “ICT e Disabilità: come il digitale favorisce l’inclusione”

IIS ALESSANDRO VOLTA di Frosinone Progetto “Androide BROTHER LIS + Braille” Azienda Partner: Kromin Srl e DAC Engineering & Research

Categoria “Digital Enablers: le nuove tecnologie per lo sviluppo dell’Innovazione nei settori dell’economia e nella società (iot, big data, intelligenza artificiale, blockchain, 5g)”

LICEO SCIENTIFICO OPZ. SCIENZE APPLICATE ALLE STIMATE di Verona Progetto “UMA(NO)IDEA” Azienda Partner: Rivela IIS BENEDETTO CASTELLI di Brescia Progetto “TinyAOI” Azienda Partner: 2Bits

Categoria “Promozione della sicurezza del web e contrasto ai fenomeni di bullismo”

POLO LICEALE L. ILLUMINATI di Atri (TE) Progetto “CYBER-EROI” Azienda Partner: CYKEL SOFTWARE Le menzioni speciali sono state attribuite a:

Menzione Speciale “Per l’attenzione rivolta all’inclusione di genere e per la particolare cura nella realizzazione del progetto”

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE CECCANO di Ceccano (Fr) Progetto “Crea La tua Impronta Digitale - Sicuri Nella Rete” Azienda Partner: Federica Web Learning

Menzione Speciale “Per l’originalità del progetto e per aver testimoniato il valore della collaborazione tra Istituti e le Fondazioni ITS”

LICEO CHRIS CAPPELL COLLEGE di Anzio (RM) Progetto “Radio Web Chris Cappell College” Azienda Partner: K Service Srl

