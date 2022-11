La lingua italiana è disponibile sul 61% delle app

La piattaforma social Twitter è attualmente al centro dell’attenzione pubblica da quando a ottobre 2022 il CEO di SpaceX e Tesla Elon Musk ha acquisito l’azienda per la cifra di 44 miliardi di dollari. Ma quanto è accessibile il nuovo social network di Elon Musk in confronto alla concorrenza?

Per rispondere a questa domanda la piattaforma di apprendimento Preply ha condotto un’ analisi per scoprire in quante lingue sono disponibili le app più popolari del mondo e quindi quali di esse sono particolarmente comprensibili per gli utenti con diversi background linguistici.

La ricerca dimostra che la app acquistata dalla persona più ricca del mondo è disponibile in 34 lingue diverse tra cui il catalano, lingua minoritaria in Spagna e sia il cinese tradizionale che quello semplificato. Twitter è quindi la app social media con la più grande offerta linguistica e si classifica al 15esimo posto delle app più inclusive dal punto di vista linguistico.

Secondo la ricerca, l'app con il maggior numero di opzioni linguistiche è YouTube. Il portale video più popolare del mondo, lanciato nel 2005 e acquisito dal gigante digitale Google nel 2006, è disponibile in 73 lingue diverse. Queste includono lingue meno conosciute come il Lao, la lingua nazionale del Laos, il Tamil, una lingua regionale dell'India meridionale e dello Sri Lanka, e l'Urdu, la lingua nazionale del Pakistan.

Al secondo posto tra le app più popolari con più opzioni di lingua c'è l'app di messaggistica istantanea Signal con 71 lingue. Google Meet segue al terzo posto con 63 lingue. L'app per le riunioni digitali ha guadagnato popolarità in tutto il mondo, soprattutto negli ultimi anni della pandemia.

Top 10 app con il maggior numero di opzioni linguistiche.

Classifica App Numero di Lingue Lingue disponibili (lista non completa) 1 YouTube 73 Italiano, arabo, olandese 2 Signal 71 Italiano, inglese, polacco 3 Google Meet 67 Italiano, rumeno, spagnolo 4 Spotify 58 Italiano, telugu, urdu 5 Gmail 55 Italiano, thai, norvegese bokmål 6 Microsoft Teams 48 Italiano, francese, russo 7 Booking.com 40 Italiano, svedese, giapponese 8 Whatsapp 39 Italiano, finlandese, indonesiano 9 Zara 38 Italiano, turco, danese 10 PayPal 37 Italiano, bengali, bulgaro 11 Uber 37 Italiano, ebraico, indi 12 Snapchat 36 Italiano, cinese, malay 13 MBI Calculator 34 Italiano, serbo, coreano 14 Bold 34 Italiano, ceco, lettone 15 Twitter 34 Italiano, catalano, cinese

Nella classifica delle lingue più frequentemente disponibili, il tedesco è al secondo posto (66% delle app) e lo spagnolo è al terzo posto (65% delle applicazioni), tuttavia anche il francese (63% delle app) e l'italiano (61% delle app) sono lingue spesso disponibili.

L'analisi mostra anche quali lingue meno conosciute sono disponibili sulle app, per esempio il tagalog, la lingua regionale dell'isola filippina, si trova solo su Instagram. L'uzbeko, parlato in otto paesi dell'Asia centrale, è disponibile solo su TooGoodToGo. L'irlandese, una delle due lingue ufficiali dell'Irlanda insieme all'inglese, è disponibile solo su WhatsApp.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita