PICO presenta l’headset VR all-in-one leggero PICO 4

PICO ha presentato PICO 4, un visore VR all-in-one di nuova generazione che mira a rendere la Virtual Reality accessibile a tutti, coniugando comfort e performance.

Dotato di chipset Qualcomm Snapdragon XR2, PICO 4 integra Pancake Optics e un display con risoluzione 4K+ per un’esperienza d’uso intuitiva. Pioniere nella progettazione di dispositivi VR di nuova generazione, il nuovo headset PICO rende reale l'irreale, offrendo un'esperienza di realtà virtuale più intensa e coinvolgente.

Compatto e leggero, PICO 4 pesa solo 295 gr al netto della fascetta, rendendolo il visore VR più leggero mai realizzato da PICO. La notevole leggerezza è stata ottenuta grazie all’integrazione di lenti più piccole e leggere nelle Pancake Optics, riducendo lo spessore della custodia a soli 35,8 mm.

PICO 4 è dotato di fascette regolabili che utilizzano un tessuto SuperSkin per il rivestimento del cuscinetto, un materiale unico con elevate proprietà di traspirazione. Il tessuto antiscivolo in pelle poliuretanica nella parte posteriore del visore offre un comfort e una sensazione di stabilità ancora più elevati.

PICO 4 è dotato di una batteria ad elevate prestazioni che garantisce fino a tre ore di autonomia e funzionalità avanzate di ricarica rapida, nonché della certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e di un design bilanciato, che garantisce il massimo comfort anche durante sessioni di gioco prolungate. Il design ergonomico del visore supporta anche l'uso di un distanziatore per occhiali, incluso nella confezione, che consente agli utenti che li indossano di immergersi completamente nei loro mondi VR senza compromettere comfort o nitidezza.

PICO 4 offre agli utenti una libreria varia e completa attraverso il PICO Store, con contenuti che spaziano nelle categorie gaming, fitness, video e social. Ulteriori programmi sono disponibili anche attraverso Steam VR.

A fronte del crescente interesse per il fitness tracking, PICO 4 ha introdotto il programma PICO Fitness per semplificare ulteriormente il monitoraggio dei progressi sportivi ottenuti. Gli utenti possono rivedere la cronologia dei dati di allenamento in modalità VR, nonché la propria prestazione attraverso il tracciamento del movimento in VR. Inoltre, PICO 4 consiglia agli utenti piani di allenamento in base ai loro obiettivi. I contenuti per il fitness includono Les Mills Body Combat, All-in-One Summer Sports VR. Just Dance VR, parte di una partnership esclusiva con Ubisoft, arriverà nel 2023.

PICO 4 offre un'ampia esperienza di gioco che comprende programmi celebri come Peaky Blinders: The King's Ransom, Ultimechs e The Walking Dead: Saints & Sinners - Capitolo 2: Retribution. PICO 4 collaborerà con Wave, leader mondiale dell'intrattenimento virtuale, per offrire ai fan esperienze musicali live immersive e innovative nel mondo virtuale.

Sono previsti ulteriori contenuti nei mondi del fitness, gaming, video e social. Tra questi, l'innovativo progetto PICO Worlds, in arrivo nel 2023 che offrirà un'esperienza di interazione fra persone più realistica grazie all'implementazione di un sistema di avatar in grado di riconoscere più di 80 aspetti, oltre a documentari esclusivi in collaborazione con Discovery Channel.

PICO 4 parte da soli 429 euro. I membri europei del Neo3 Link Beta Program avranno l'opportunità di preordinare PICO 4 a partire dal 23 settembre tramite Bestware, VR Expert, XR Shop e System Active.

PICO 4 sarà disponibile dal 18 ottobre in tredici paesi europei, oltre che in Giappone e Corea e quest’anno è previsto un lancio anche a Singapore e in Malesia.

I preordini saranno aperti al pubblico in ottobre su Amazon, Mediamarkt e Saturn, Elkjop, The Very Group e Coolblue.

