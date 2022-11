Gli italiani trascorrono online oltre 30 anni della loro vita

Una nuova indagine condotta dal principale provider di reti private virtuali, NordVPN , ha rivelato che gli italiani trascorrono online 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita. Si tratta di più di un terzo rispetto all’aspettativa di vita media, che in Italia è di 82 anni.

Durante una settimana tipo, gli italiani passano più di 61 ore su Internet, ossia l’equivalente di quasi 3 giorni. Ciò corrisponde a 132 giorni all’anno o a 30 anni e mezzo di vita.

Di queste 61 ore settimanali, quasi 21 ore sono dedicate al lavoro e più di 40 ore a varie attività online.

In media, gli italiani iniziano a navigare in Internet alle 8:47 e non si disconnettono prima delle 21:53.

La maggior parte del tempo settimanale degli italiani (7 ore e 44 minuti) viene speso in streaming di programmi TV e film su piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video. Circa mezz’ora in meno (per un totale di 7 ore e 14 minuti) viene trascorsa sui social media come Facebook, Instagram e TikTok.

Altre 4 ore e 44 minuti a settimana sono dedicate alla visione di video, ad esempio su YouTube, mentre 4 ore e 38 minuti sono passate ad ascoltare musica su Spotify, Apple Music, SoundCloud e altre piattaforme simili.

Oltre a ciò, 3 ore e 16 minuti a settimana sono dedicate alla ricerca, 2 ore e 26 minuti allo shopping online e altre 2 ore e 13 minuti a servizi amministrativi come l’online banking.

L’indagine mostra poi che più della metà degli italiani (55%) si affida quotidianamente a Internet, e il 31% fa affidamento sulla rete per la maggior parte dei propri hobby. Tale dipendenza li costringe a condividere molte delle proprie informazioni sensibili.

Tra i dettagli maggiormente divulgati a livello pubblico vi sono nomi e cognomi (80,5%), date di nascita (77%), indirizzi completi (63%), titoli professionali (42%), codici fiscali (38%), Mi piace e Non mi piace (30%) e situazione sentimentale (22%).

Inoltre, un italiano su cinque ha rivelato pubblicamente la propria taglia di abbigliamento (21%) e le coordinate bancarie (19%).

Alla domanda: “A cosa rinunceresti in cambio della cancellazione definitiva delle tue informazioni personali da Internet”, gli italiani hanno risposto: videogiochi (28%), alcolici (27%) o dolci (17%).

