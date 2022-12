Samsung: raddoppia la domanda delle aziende di smartphone pieghevoli

Samsung ha annunciato che, rispetto allo scorso anno, sono stati oltre il doppio i Galaxy Z Fold e Galaxy Z Flip venduti come dispositivi aziendali. Tra gennaio e ottobre 2022, le vendite di smartphone pieghevoli Samsung a clienti aziendali sono cresciute del 105% rispetto allo stesso periodo del 2021.

Le stime indicano 16 milioni di dispositivi in consegna in tutto il mondo, un aumento su base annua del 73%: il formato pieghevole sta conquistando rapidamente il grande pubblico, e per il 2023 si prospetta varcare il traguardo dei 26 milioni di dispositivi.

Il formato pieghevole convince in particolar modo il settore dei servizi finanziari, nel quale il 74% di un campione di consulenti giudica come importante o cruciale la possibilità di restare connessi utilizzando le app per dispositivi mobili.

Galaxy Z Fold4 – lo smartphone pieghevole Samsung di quarta generazione – è un gioiello del multitasking, lo strumento di lavoro perfetto. Pur in un formato tascabile, sfoggia un ampio display, le cui dimensioni generose agevolano l’operatività rispetto ai dispositivi tradizionali.

Lo schermo di Galaxy Z Fold4 offre un’area di lavoro maggiore, ottima per replicare al meglio le funzionalità dei PC. Rappresenta l’alleato perfetto per dividersi tra più mansioni ed operare su più app contemporaneamente: grazie alla Barra delle applicazioni, del tutto simile a quella dei PC, l’utente può gestire e aprire le app, passando da una all’altra senza mai interrompersi.

Con così tanta superficie disponibile viene quasi spontaneo sfruttare le finestre multiple. Galaxy Z Fold4 può aprire fino a tre app per volta, e anche due istanze della stessa app, per poterle affiancare e confrontare a schermo. Per esempio, l’utente può utilizzare Gmail mentre visualizza due schede di Chrome, proprio come se stesse lavorando con più schermi dalla propria scrivania.

Galaxy Z Fold4 si adatta anche alle esigenze del flusso di lavoro. La modalità Flex non solo consente di avere le mani libere durante l’uso dei principali strumenti di videoconferenza, ma da oggi supporta anche funzionalità per la firma elettronica e la presa di appunti grazie alla S Pen sulle app dei nostri partner.

In collaborazione con partner leader di settore, Samsung ha reso Galaxy Z Fold4 ancora più pratico e unico, favorendo una maggiore adozione degli smartphone pieghevoli da parte delle aziende. Secondo un recente sondaggio, Bloomberg Professional è l’app di servizi finanziari più utilizzata da professionisti degli investimenti come trader, analisti e gestori di portafoglio. Bloomberg sfrutta al meglio il formato unico di Galaxy Z Fold per mostrare dati di mercato, analisi, notizie e comunicazioni direttamente sull’app in qualsiasi luogo, in un modo ancora più intuitivo e immersivo, con la stessa funzionalità e user experience a cui i professionisti della finanza sono abituati. Con Samsung Galaxy Z Fold4, il layout adattivo dell’app Bloomberg Professional offre continuità e funzioni di multitasking in tutta semplicità, ovunque ci si trovi. Gli utenti possono passare facilmente dallo schermo esterno, ideale per conversazioni rapide su Instant Bloomberg (IB), all’ampio display che rende ancora più semplice consultare la cronaca, monitorare i dati di mercato in tempo reale, sfogliare i portafogli ed effettuare analisi tecniche dei grafici. In questo modo, gli operatori finanziari potranno svolgere le attività di sempre in maniera più produttiva direttamente dal proprio dispositivo pieghevole.

