Oltre il 40% degli italiani propenso a valutare un’offerta ricevuta via SMS o WhatsApp

Costantemente connessi e oramai abituati a utilizzare lo smartphone per le attività più diverse, gli italiani sono ben disposti anche a prendere in considerazione offerte che vengono promosse tramite SMS o WhatsApp. Costantemente connessi e oramai abituati a utilizzare lo smartphone per le attività più diverse, gli italiani sono ben disposti anche a prendere in considerazione offerte che vengono promosse tramite SMS o WhatsApp.

È questo quanto emerge da un recente sondaggio svolto nel nostro paese da Esendex , leader nelle soluzioni per la comunicazione mobile in ambito business, da cui si evince che il 43,9% senza esitazione valuterebbe di acquistare un prodotto, di cui ha avuto informazione tramite SMS o WhatsApp, e il 39,9% probabilmente lo farebbe.

In particolare, il 53,1% degli intervistati ha dichiarato di cliccare sui link ricevuti tramite questi canali se nel messaggio viene annunciato l’inizio di una promozione, il 45,7% se viene comunicato che è di nuovo disponibile un prodotto che si era cercato, il 41,7% nel caso di una promozione flash, il 39,3% quando si tratta di promemoria relativi a un carrello abbandonato su un sito di e-commerce o per notificare un prodotto che potrebbe interessare in base alle proprie preferenze e, infine, il 29,9% qualora si venga informati del lancio di un nuovo prodotto.

Passando a chiedere se si è mai acquistato un prodotto a seguito di una comunicazione ricevuta via SMS o WhatsApp, è solo il 17,2% a rispondere di non averlo mai fatto, mentre il 63,7% afferma di aver effettuato un acquisto di questo tipo nel corso dell’ultimo mese e tra questi più della metà addirittura nell’ultima settimana.

