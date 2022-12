L’esperienza musicale immersiva del “360 Reality Audio” di Sony si amplia

Sony Electronics ha realizzato per la prima volta al mondo una tecnologia di streaming in real time con audio spaziale interamente “object-based”. Inoltre, Sony ha ampliato le possibilità di supporto del “360 Reality Audio”, l’esperienza musicale che consente di immergersi in un campo sonoro tridimensionale.

Nonostante i suoi punti di forza, tra cui la facilità di utilizzo e l’assenza di limitazioni in fatto di posizione e movimento, il live streaming ha sempre difettato di realismo. Sony ha potenziato la sua tecnologia proprietaria “360 Spatial Sound” per consentire lo streaming in real time di audio e video con campo sonoro tridimensionale in “360 Reality Audio”, affinché gli utenti possano apprezzare tutto il realismo di una performance live, anche senza assistervi in prima persona.

Il primo evento live trasmesso in “360 Reality Audio” sarà il concerto “40 Dai-Wa-Iroiro♬” dell’artista Hikaru Utada, in programma in tutto il mondo il 19 gennaio 2023 e offerto gratuitamente ai primi 10.000 partecipanti.

La tecnologia “360 Reality Audio” ha migliorato l’ambiente di produzione, grazie allo sviluppo di un encoder real time in grado di offrire contemporaneamente prestazioni in tempo reale e qualità audio per artisti e ingegneri del suono. Per creare un’esperienza musicale avvolgente, gli ingegneri per prima cosa assegnano informazioni sulla posizione a tutte le fonti sonore, quali voci, chitarre, percussioni, organizzandole all’interno di uno spazio sferico. Sony ha sviluppato un nuovo strumento di produzione “360 Reality Audio” per lo streaming in real time, allo scopo di migliorare la produzione musicale, grazie al quale gli ingegneri del suono possono posizionare le fonti sonore con la massima libertà e istantaneamente, creando l’effetto sonoro tridimensionale desiderato.

Per inviare la musica al server e diffonderla agli utenti, occorre inoltre un processo di compressione dei dati audio e delle relative informazioni sulla posizione, che richiede un certo tempo di elaborazione per mantenere una qualità audio elevata. Sony ha sviluppato un proprio algoritmo di elaborazione della qualità audio per avere prestazioni in tempo reale, un aspetto fondamentale per lo streaming live. Inoltre, sfruttando la caratteristica “object-based” della tecnologia audio spaziale “360 Reality Audio”, la quantità di informazioni (bit rate) inviata a ogni fonte audio (oggetto) viene ottimizzata in automatico, senza ridurre la qualità uditiva. La ridotta durata del processo di compressione dei dati audio permette così di ottenere uno streaming in real time sincronizzato con i video.

Avvalendosi della collaborazione della software house americana Streamsoft, Sony ha sviluppato “360 Reality Audio Live”, un’applicazione4 che permette agli utenti di apprezzare lo streaming in real time di “360 Reality Audio”. Con questa applicazione e un paio di cuffie, si entra in una nuova dimensione dell’intrattenimento live.

Inoltre, l’applicazione offre una chat attraverso la quale gli spettatori possono comunicare in tempo reale con gli artisti e con gli altri spettatori, per ricreare online l’atmosfera di condivisione delle esibizioni live.

