I tv LG ampliano l'offerta di servizi per video giocatori

In occasione del CES 2023, LG ha mostrato ancora una volta il proprio impegno per offrire un'esperienza di gioco di alto livello sui propri TV attraverso nuovi servizi: il nuovo webOS con hub di gioco dedicato, l'aggiunta di servizi di cloud gaming come Amazon Luna e sessioni di gioco fluide in streaming in 4K a 60 FPS attraverso NVIDIA GeForce NOW.

I popolari servizi di cloud gaming, comodamente raggiungibili dalla LG Game Card su webOS 2023 anche con un comando vocale*, offrono ai giocatori numerosi titoli di partner prestigiosi come NVIDIA, Blacknut, Utomik e ora anche Luna e Boosteroid, senza bisogno di download o hardware aggiuntivi. I pluripremiati televisori LG OLED offrono un gameplay estremamente fluido grazie a una qualità superiore dell’immagine, un tempo di risposta ultra-veloce di 0,1 millisecondi e a input lag bassissimo, oltre a un'esperienza di gioco ancora più esclusiva grazie a varie funzioni di personalizzazione tra cui il Game Optimizer e le impostazioni specifiche per ogni genere di gioco.

Già disponibile in Full HD sui TV LG 2021 e 2022 con webOS 6.0 o successivi, GeForce NOW è ora disponibile in streaming anche sui modelli 2020 e sarà disponibile in streaming in 4K su alcuni modelli selezionati nel corso dell'anno. I TV LG sono quindi tra i primi TV che permettono di giocare in 4K a 60 FPS su un grande schermo usando soltanto un controller compatibile.

GeForce NOW è il servizio di cloud gaming aperto di NVIDIA che sfrutta il fiorente ecosistema dei giochi per PC grazie allo streaming con prestazioni di prim’ordine garantite dalla tecnologia NVIDIA GeForce RTX. I giocatori possono giocare ai loro titoli preferiti per PC già acquistati dai più famosi negozi digitali - compresi molti dei giochi free-to-play più giocati come Fortnite, Apex Legends e Destiny 2 - con milioni di altri giocatori di PC.

I membri di GeForce Now Ultimate potranno godere di uno streaming con risoluzione fino a 4K 60 FPS sui televisori LG supportati, con una latenza ultra-bassa che compete con molte esperienze di gioco in locale.

Accessibile dalla Game Card di LG negli Stati Uniti, Amazon Luna si unisce ad altri servizi di cloud gaming sulla schermata principale di webOS dei nuovi TV LG. Un abbonamento Luna offre l'accesso a giochi adatti a tutti, dai titoli tripla-A ai platform game in stile retro, ai giochi per famiglie e altro ancora, fra cui Assassin's Creed Valhalla, Everspace e Team Sonic Racing, mentre il canale Prime Gaming offre agli abbonati Amazon Prime l'accesso a vari titoli esclusivi e free-to-play ogni mese.

