Con la ripresa del turismo internazionale aumentano anche le truffe legate ai viaggi

Bitdefender ha annunciato la pubblicazione dei risultati di una ricerca relativa alle truffe a tema viaggi in concomitanza con l’inizio della pianificazione delle vacanze per il 2023. Si prevede che il turismo mondiale aumenterà del 30% quest'anno e gli hacker sono già al lavoro per trarne vantaggio tramite campagne fraudolente e furto di informazioni.

La ricerca ha preso in considerazione i volumi globali dello spam dal 20 dicembre 2022 al 10 gennaio 2023.

I principali risultati della ricerca:

Il 60% dello spam a tema viaggi è stato segnalato come truffa .

è stato segnalato come . Il 53% dello spam ha preso di mira le caselle di posta di utenti statunitensi, seguite dall'Irlanda con il 10%,dall'India con il 6% e dall’Italia con l’1%.

I criminali informatici utilizzano i nomi di note compagnie aeree come Southwest, Lufthansa, American Airlines, Air France per diffondere offerte fraudolente e ottenere l'accesso alle informazioni sensibili dei viaggiatori da vendere poi sul dark web.

I programmi fedeltà legati ai viaggi e le carte regalo sono tra gli argomenti più sfruttati:

- Congratulazioni! Hai ricevuto un premio United Airlines!

- Congratulazioni! Hai ricevuto un premio da Southwest Airlines

- Puoi ricevere una carta regalo American Airlines da 90 dollari!

- Il tuo premio American Airlines è stato confermato

8 consigli per evitare le truffe a tema viaggio:

Diffidare delle offerte di "vacanze gratis". Se non si ha preso parte a un concorso o a un'estrazione ufficiale per vincere una vacanza in qualche località , qualsiasi email, messaggio o telefonata che dica che è possibile usufruire di un viaggio tutto pagato per il quale occorre versare solo le spese di elaborazione o una piccola tassa, si tratta di una truffa.

Prestare attenzione quando si prenota una casa per le vacanze e altri alloggi : assicurarsi che l’offerta o l'abitazione in affitto esistano prima di effettuare qualsiasi pagamento. Utilizzare solo piattaforme affidabili per la ricerca di alloggi, voli e tour.

Non farsi ingannare da offerte che sembrano troppo belle per essere vere: verificare la presenza di incongruenze ed errori grammaticali e leggere le clausole in calce prima di effettuare qualsiasi pagamento.

Non accettare mai di pagare con criptovalute, bonifici o buoni regalo per i propri pacchetti vacanza, resort o crociere: è il primo segno di una truffa . Utilizzare una carta di credito o PayPal per poter contestare eventuali addebiti fraudolenti.

Leggere attentamente le policy di cancellazione e di rimborso per le proprie prenotazioni. Se la compagnia di viaggio o il privato si rifiuta di fornire queste informazioni, abbandonare la trattativa.

Effettuare ricerche online su eventuali nuove compagnie di viaggio, piattaforme o offerte. Cercare i numeri di telefono o le informazioni di contatto e assicurarsi che la struttura esista prima di prenotare.

Assicurarsi che gli account del programma fedeltà della propria compagnia aerea e delle altre piattaforme di viaggio siano sicuri, con password uniche e autenticazione a due fattori, se possibile.

Utilizzare una soluzione di sicurezza che blocchi il phishing e altri tentativi dannosi mentre si cercano le migliori offerte di viaggio . In questo modo ci si assicura di non visitare su un sito web fasullo che cercherà di rubare informazioni e denaro. Una soluzione di sicurezza blocca anche i link o gli allegati dannosi che possono compromettere dispositivi e dati.

