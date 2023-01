Arriva in Italia NBA All-World, nuovo gioco di basket per smartphone

Niantic, National Basketball Association (NBA) e National Basketball Players Association (NBPA) annunciano il lancio ufficiale di NBA All-World, gioco a tema basket free-to-play che sfrutta le tecnologie AR e di geolocalizzazione, per mezzo del quale gli utenti possono cercare e sfidare le star dell'NBA nei propri dintorni, reclutandoli nella propria squadra e dimostrando insieme a loro il proprio valore sul campo.

NBA All-World estende quindi il mondo del basket al nuovo territorio della realtà aumentata ed è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play.

I giocatori possono esplorare tantissimi luoghi e incontrare i giocatori NBA più amati e famosi: oltre a reclutarli nelle proprie squadre, potranno farli salire di livello sfida dopo sfida e competere per diventare gli assi indiscussi dei campetto locale. Gli utenti possono inoltre vestire i team di giocatori con accessori e vestiti all’ultima moda, direttamente ispirati da quelli di tanti famosi brand del mondo reale. Nel gioco, i giocatori possono inoltre mostrare le loro squadre, chattare con gli amici e competere in tornei “uno contro uno” per vincere esclusivi item di gioco.

Grazie a NBA All-World, i giocatori possono inoltre conoscere i luoghi del mondo reale che sono i preferiti dai giocatori NBA più gettonati e amati del momento. A supporto del lancio del gioco Niantic ha progettato anche una campagna di marketing intitolata “go. all. out.”, e una mini docuserie “Where I’m From”, che vedrà protagonisti giocatori dell'NBA come Jalen Green, Jordan Poole, Karl-Anthony Towns e Andrew Wiggins.

