Marco Petrillo nuovo Head of Human Resources di Samsung Electronics Italia

Samsung Electronics Italia ha annunciato la nomina di Marco Petrillo a Head of Human Resources di Samsung Electronics Italia.

In questo nuovo ruolo, Marco Petrillo guiderà il team Risorse Umane nella definizione e nello sviluppo dell’organizzazione aziendale, evolvendo il percorso già intrapreso dall’azienda verso nuove modalità di lavoro sempre più digitali e flessibili, valorizzando i talenti attraverso la formazione continua e promuovendo un ambiente di lavoro inclusivo e stimolante, con l’obiettivo ultimo di supportare la forza e la crescita del brand nel nostro Paese.

Petrillo continua il percorso professionale in Samsung Electronics Italia iniziato nel 2014, dove ha ricoperto il ruolo di Senior HR Manager per le divisioni Sales & Marketing e Corporate Operations.

Precedentemente, ha consolidato la sua esperienza nell’ambito Human Resources in realtà di primaria importanza come Antal International, società di head hunting, e successivamente in BMW Italia.

Marco Petrillo è laureato in Economia & Commercio presso l’Università di Genova.

