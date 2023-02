Tiscali Italia e Acotel siglano un accordo per servizi smart ai clienti ultrabroadband

Tiscali e Acotel, società specializzata in soluzioni Cloud e tecnologie per i settori Telco, Energia e Sicurezza, hanno siglato una partnership strategica per lo sviluppo del progetto “Smart Router”.

L’obiettivo del progetto è la creazione di una soluzione basata su tecnologia Acotel Smart Router integrata con la piattaforma broadband Tiscali, che consenta a Tiscali di migliorare le performance e le funzionalità dei router (e di altri apparati ad essi collegati) e ottimizzare il servizio di telecomunicazioni e di assistenza ai clienti, anche abilitando funzionalità e servizi innovativi.

Davide Rota, AD di Tiscali, ha dichiarato: “Consideriamo strategico diversificare il ruolo dell’operatore valorizzando il posizionamento sinergico di Tiscali su tutte le tecnologie di telecomunicazioni FWA 5G, FTTH e Mobile: non a caso la partnership con Acotel è un tassello importante del nostro piano di sviluppo”.

Claudio Carnevale, Presidente di Acotel, ha aggiunto: “Il progetto abilita per i router tradizionali e 5G la “rivoluzione” che avvenne 20 anni fa per i telefoni cellulari, quando si trasformarono da terminali passivi a dispositivi “smart”, dotati di sensori e di un sistema operativo abilitante l’universo di servizi e app ormai presenti stabilmente nelle vite di ognuno di noi”.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita