L’amore è nell’aria su Pikmin Bloom e Pokémon GO: tutte le iniziative per San Valentino

Su Pokémon GO San Valentino è all’insegna del divertimento: tanti Pokémon a tema appariranno in questo periodo così romantico e si potranno incontrare completando le missioni speciali dedicate.

MegaGardevoir fa il suo debutto nei megaraid mentre passeggiando si potranno incontrare Frillish e Tapu Lele cromatici. Flabébé apparirà allo stato selvatico in fiori di colori diversi in base all’area geografica in cui ci si trova ed alcuni fortunati Allenatori potrebbero incontrare le varianti Fiore Bianco e Fiore Arancione a prescindere dall’area geografica in cui giocano.

Inoltre sabato 11 febbraio 2023, dalle 14:00 alle 17:00 (ora locale), avrà luogo la giornata speciale alla ricerca di Luvdisc, che si potrà incontrare anche nella versione shiny.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita