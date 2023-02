Samsung TV Plus: 5 nuovi canali disponibili

Samsung TV Plus offre ora ancora più intrattenimento e musica con l’aggiunta di nuovi canali, grazie ai nuovi accordi con CHILI, Pubbliteamed anche wedoTV.

Video Solutions, la media company svizzera che possiede e gestisce i canali wedotv infatti, ha annunciato il suo ingresso ufficiale nel mercato italiano, rendendo disponibili gratuitamente due suoi canali su Samsung TV Plus: Film al Femminile e Grandi Documentari.

Il servizio in streaming si amplia così con nuovi canali di musica, viaggi, divertimento, film e documentari, con l’obiettivo di rispondere in modo ancora più puntuale ai desideri della propria audience: Hip Hop TV e Rock TV (canali musicali), Move - Italian Active Lives, (canale di lifestyle), Film al Femminile (canale film) e Grandi Documentari (canale con documentari sulla natura l’ambiente e sulla storia ).

Gli utenti Samsung possono quindi accedere gratuitamente ai seguenti nuovi canali:

Move - Italian Active Lives (4409): Un canale italiano interamente dedicato al turismo attivo e agli stili di vita italiani legati al benessere ed all'avventura.

Rock TV (4718 – by CHILI): Rock TV è il primo canale italiano dedicato interamente alla Musica rock alternativa con rotazioni di videoclip, grandi eventi live, interviste ai grandi nomi della musica rock, concerti, documentari e programmi d’intrattenimento.

Hip Hop TV (4720 – by CHILI): L’unico canale interamente dedicato alla Musica Urban in Italia con rotazioni di videoclip selezionati con focus sui più importanti nomi della scena italiana ed eventi live.

Grandi Documentari – Wedo Docs (4211): documentari sul nostro pianeta e sugli animali, e biografie sui grandi personaggi storici.

Film al Femminile – Wedo Movies (4973): film e tutto ciò che li riguarda: dai drammi pieni di sentimento agli emozionanti thriller.

Samsung TV Plus è il primo servizio gratuito in streaming FAST/AVOD lanciato in Italia nel 2019 preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016. Non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti. Con l’app di Samsung TV Plus mobile si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica, è sufficiente scaricare l’app gratuitamente, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download su Galaxy Store o Google Play Store.

