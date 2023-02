Apple, primo trimestre: i servizi hanno fatto registrare un nuovo record di fatturato

Apple ha presentato i risultati finanziari del primo trimestre dell’anno fiscale 2023, che si è concluso il 31 dicembre 2022. L’azienda ha annunciato un fatturato trimestrale pari a 117,2 miliardi di dollari, in calo del 5 percento rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,88 dollari.

“In un contesto ancora difficile per tutti, siamo orgogliosi di avere la nostra linea di prodotti e servizi migliore di sempre, e come di consueto, rimaniamo focalizzati sul lungo termine lasciandoci guidare dai nostri valori in tutto quello che facciamo” ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Durante il trimestre di dicembre abbiamo raggiunto un nuovo traguardo, e siamo felici di annunciare che la nostra base installata cresce e conta ora più di 2 miliardi di dispositivi attivi.”

“Nell’ambito dei servizi abbiamo stabilito un record assoluto di fatturato di 20,8 miliardi di dollari e, nonostante il difficile contesto macroeconomico e i notevoli limiti di fornitura, il fatturato totale dell’azienda è aumentato su base valutaria costante” ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “Durante il trimestre abbiamo generato 34 miliardi di dollari di flusso di cassa e restituito oltre 25 miliardi di dollari agli azionisti, continuando al contempo a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine.”

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,23 dollari per azione ordinaria dell’Azienda. Il dividendo sarà pagato il 16 febbraio 2023 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività, il 13 febbraio 2023.

