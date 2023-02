Nasce in Italia Monetum Exchange: il primo crypto exchange con registrazione tramite SPID

In un mercato dinamico come quello delle criptovalute, semplicità di utilizzo e affidabilità delle transazioni sono gli scopi principali del crypto exchange innovativo nato dalla collaborazione tra Monetum e Monetica che permette la registrazione tramite SPID. Un exchange pensato non più solo per i trader professionisti, ma anche per coloro che per la prima volta si affacciano al mondo delle criptovalute.

Attraverso un’interfaccia ntuitiva è possibile acquistare criptovalute alla stregua di un comune acquisto effettuato online con pagamento a mezzo bonifico bancario o carta di credito.

La novità principale è rappresentata dal fatto di potersi registrare anche tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitale al quale sono registrati oltre 30 milioni di cittadini.

Grazie a questo sistema il processo di registrazione è immediato e meno invasivo. A differenza di quanto invece avviene in altre piattaforme in cui per effettuare la registrazione i tempi si allungano e sono necessari più passaggi per la verifica della propria identità.

L’introduzione dello SPID vuole non solo tagliare i tempi necessari alla registrazione, ma anche favorire l’associazione tra il mondo delle criptovalute, per certi versi ancora ricoperto da un alone di incertezza, con uno strumento pubblico rilasciato e garantito dall’autorità italiana.

Un altro aspetto distintivo del nuovo crypto exchange è la sicurezza. Si tratta di una piattaforma certificata e regolamentata a livello europeo, nonché sicura dal punto di vista informatico grazie a un sistema IT controllato esternamente. Le transazioni sono protette e certificate attraverso i principali standard di sicurezza di entità bancarie europee

Monetica inoltre è un operatore italiano registrato presso l’OAM (Organismo Agenti e Mediatori) come operatore di valute virtuali ed è tenuto ad operare seguendo le normative antiriciclaggio.

