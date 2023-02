Asustor presenta AS-T10G3, scheda di rete 10 GbE dotata di due slot M.2 per unità SSD NVMe

Asustor ha annunciato la diponibilità della scheda di rete AS-T10G3.

Pensata per i NAS rackmont ASUSTOR e per i modelli della serie Lockerstor Gen2, questa scheda, oltre a offrire le performance della connettività 10 GbE, garantisce anche un altro importante plus, ossia quello di mettere a disposizione due slot M.2 per unità SSD NVMe, che possono venire utilizzati come cache dell’array RAID principale o come unità storage ad alta velocità.

Basata sul controller Marvell AQC113 10GbE e dotata di una porta Ethernet con connettore RJ45, che consente l’utilizzo di normali cavi patch in rame, permette di raggiungere velocità fino a 1171 MB/s in lettura e fino a 1119 MB/s in scrittura. La scheda AS-T10G3 assicura anche una piena compatibilità verso il basso offrendo la piena compatibilità con gli standard 5GbE, 2.5GbE, Gigabit e 100 MbE.

Per assicurare massima affidabilità e prestazioni in ogni situazione, la AS-T10G3 è stata dotata di un generoso dissipatore di calore in alluminio, in grado di mantenere le unità SSD sempre alle temperature ottimali mentre, per velocizzare e semplificare le operazioni montaggio, la scheda viene fornita con la staffa di espansione per i NAS Lockerstor Gen2 già preinstallata e con un kit di staffe per le proposte rackmount firmate ASUSTOR.

