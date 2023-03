Bitdefender rilascia il decryptor MortalKombat

Bitdefender ha rilasciato uno strumento di decrittografia universale gratuito per aiutare le vittime a recuperare i dati crittografati da tutti gli attacchi compiuti con il ransomware Mortal Kombat.

Identificato nel gennaio 2023, MortalKombat si basa sulla famiglia di ransomware Xorist, che utilizza un builder che consente agli hacker di personalizzare il malware. MortalKombat prende di mira e codifica sia i file di sistema che le applicazioni. Il ransomware è dotato anche di un componente clipboard-monitoring che prende di mira in modo specifico agli utenti di criptovalute.

Inoltre, rilascia una richiesta di riscatto e cambia lo sfondo del computer con il personaggio Scorpion del popolare videogioco.

Bitdefender possiede uno dei più grandi programmi di decrittografia di ransomware del settore che ha permesso alle vittime di risparmiare circa 1,6 miliardi di dollari in riscatti non pagati. Ad oggi Bitdefender ha rilasciato 32 strumenti di decrittografia tra cui quelli per GandCrab, Darkside e un decryptor universale per REvil.

Per scaricare il decryptor cliccare qui.

