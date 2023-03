FRITZ!OS 7.50: nuove funzionalità per le FRITZ!App

Grazie all’aggiornamento FRITZ!OS 7.50, AVM amplia la gamma di funzioni delle FRITZ!App.

MyFRITZ!App, con la quale gli utenti possono accedere rapidamente al proprio FRITZ!Box tramite tablet o smartphone e vedere una panoramica della rete Mesh completamente rinnovata. L'app visualizza i prodotti FRITZ! e tutti i dispositivi collegati: in questo modo è possibile vedere subito cosa accade nella rete di casa. Attraverso MyFRITZ!App e con pochi semplici clic, gli utenti possono assegnare nomi unici ai loro dispositivi, così come dare la priorità di connessione a determinati dispositivi come, ad esempio, al device utilizzato per lavorare. Inoltre, la funzione “scenario” per la Smart Home può ora essere gestita anche attraverso la FRITZ!App Smart Home. T

utte le FRITZ!App sono disponibili per il download gratuito negli app store di Apple e Android.

