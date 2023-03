Alessandro Riganti assume il ruolo di Country Manager di D-Link per l'Italia

D-Link ha comunicato l’arrivo in azienda di Alessandro Riganti con il ruolo di Country Manager Italy, ruolo che lo vedrà impegnato nel proseguire con la crescita del business, con particolare attenzione alla gamma di offerta indirizzata alle imprese.

Riganti vanta oltre 20 anni di esperienza nello sviluppo di nuovi business a livello internazionale con particolare attenzione alle aziende attive nei settori Hi-Tech e Telco. Dopo il conseguimento del Master in Business Management e Leadership (24OREBusiness School), dal 2001 al 2010 ha lavorato in Pirelli Cavi e Sistemi sui mercati APAC, Russia e CSI e successivamente in Pirelli Broadband Solutions. Dal 2010 ha ricoperto il ruolo di Key Account Manager Eastern Europe, ME e Italia per il gruppo Advance Digital Broadcast (ADB), dove ha avuto l’opportunità di collaborare con D-Link per la realizzazione di progetti congiunti.

“Assumere la responsabilità di Country Manager in D-Link per l’Italia è per me motivo di grande orgoglio ed è una conferma della passione e del grande impegno da me profuso negli anni passati spingendo prodotti e servizi del brand ma operando dall’esterno” – ha commentato Alessandro Riganti - “È allo stesso tempo anche una sfida per elevare il brand a un livello ancor più di primo piano sul mercato italiano, aggredendo nuovi segmenti di mercato e consolidando le aree già fidelizzate. Il 2023 si prospetta come un anno complesso per tutto il settore dell’elettronica di consumo, lo affronteremo focalizzandoci sul concetto di profittabilità e ripartendo dalle nostre persone, dalla professionalità del team italiano con l’obiettivo di rimettere al centro i clienti e il nostro core business, riducendo quelle distanze che il periodo pandemico ci ha lasciato in eredità.”

Il percorso di Riganti in D-Link è appena iniziato ma sono già state programmate una serie di attività per garantire una maggiore presenza del team sul territorio, come ad esempio la partecipazione alla fiera DIDACTA-SmartBuiding EDU di marzo e a Smart Building Expo di novembre. E’ previsto poi un roadshow D-Link in 4 città italiane, per incontrare di vicino i Partner di canale presenti sul territorio. In cantiere ci sono anche la revisione del Partner Program dedicato proprio ai partner di canale VIP+, il loyalty program “Premiati con D-Link” dedicato sempre al canale e il trasferimento della sede italiana in uffici più sostenibili e che permettano un nuovo e migliore equilibrio tra vita professionale e personale per l’intero team.

