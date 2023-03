La delegazione italiana più numerosa di sempre alla Game Developers Conference 2023 di San Francisco

Torna la Game Developers Conference, la più importante manifestazione internazionale del settore dei videogiochi in cui professionisti di tutto il mondo si ritrovano per scambiare idee e progettare il futuro del comparto. Con base a San Francisco, negli Stati Uniti, la GDC 2023, in partenza oggi, durerà fino al 24 marzo.

Cinque giorni di panel, roundtable, workshop ed eventi speciali che affrontano i temi principali dello sviluppo di videogiochi: dal design alla grafica; dalla programmazione al marketing; dall’audio alla produzione, e di incontri business tra operatori del settore. Un appuntamento che fotografa il presente, ma che guarda anche al futuro dell’industria dei videogiochi a livello globale, partendo dai dati. Secondo lo State of the Game Industry Report 2023 di GDC, il PC continua a guidare lo sviluppo di videogiochi oggi, con un 65% di developer impegnati a sviluppatori su questa piattaforma, e lo farà anche nel futuro, con il 57%. Tra i temi principali oggetto di attenzione in fase di sviluppo, ci sono quelli relativi all’accessibilità e alla diversità e inclusione. Il 38% dei developer dichiara che i loro giochi attuali implementano misure di accessibilità per le persone con disabilità sensoriali, motorie o di altro tipo e il 59% dichiara di concentrare il proprio impegno creativo in ottica D&I.







Quella al via è, per l’Italia, un’edizione particolarmente sentita, arrivandovi con la delegazione più numerosa di sempre dal 2014. A co-guidarla ci sono Agenzia ICE e Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale che in collaborazione con IIDEA, l’associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi nel nostro Paese, portano negli States venti imprese italiane* che sviluppano videogiochi. Una compagine altamente specializzata, con all’interno operatori che sviluppano diverse tipologie di videogiochi per tutte le principali piattaforme di distribuzione e con una grande varietà di generi: dal racing all’action; dalle esperienze single player alle competizioni multiplayer; con contenuti sia di intrattenimento che di e-learning. Talenti che danno forza alla campagna di Nation Branding beIT, pensata per promuovere il Made in Italy nel mondo.

La presenza italiana a San Francisco nei giorni della manifestazione ruoterà attorno allo stand Italia, accessibile nell’area EXPO della fiera dal 22 al 24 marzo, e potrà contare su un evento collaterale pensato specificatamente per promuovere il gaming tricolore. In programma per il 21 marzo presso il centro innovazione e cultura INNOVIT, l’evento è realizzato in collaborazione con il Consolato Generale d'Italia a San Francisco e vedrà la partecipazione della Trade Commissioner dell'ufficio ICE di Los Angeles, Alessandra Rainaldi.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita