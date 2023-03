Asus: due imperdibili promozioni su un’ampia selezione di prodotti della linea TUF Gaming

Asus ha annunciato due imperdibili promozioni dedicate al mondo TUF Gaming per tutti quanti vogliano rinnovare o completare il proprio setup: un ricco Cash Back, valido su numerose Schede Madri, Schede Video, Dissipatori AIO, Alimentatori e Chassis oltre che su tante soluzioni di Networking e Monitor gaming, con in più la possibilità di ricevere anche un esclusivo regalo all’acquisto di un nuovo Router, Monitor o Scheda Madre della stessa serie.

Gli appassionati di gaming potranno quindi fare un upgrade del proprio PC acquistando una scheda madre TUF Gaming Z790 con un rimborso del valore fino a 40€ o una scheda video come la TUF Gaming RX 7900 XT OC Edition o una TUF Gaming RTX 4080 OC Edition con un cash back fino a 100€.

Per quanti sono alla ricerca di un monitor performante e adatto anche ad intense sessioni di gioco e non solo, ASUS propone moltissime soluzioni top di gamma, tra cui i modelli TUF Gaming VG28UQL1A e TUF Gaming VG30VQL1A, eccellenti sia per l’uso su PC che su console, con rimborsi aggiuntivi fino a 40€.

La lista completa dei prodotti eleggibili per il Cash Back e i relativi rimborsi è disponibile a questo link.

I prodotti potranno essere acquistati direttamente sul sito ASUS eShop e presso i moltissimi altri Rivenditori aderenti all’iniziativa. Gli utenti che acquistano uno dei prodotti eleggibili entro il 27 aprile 2023 potranno riscattare il Cash Back registrando le informazioni richieste e caricando la propria fattura o documento d’acquisto a partire dal 30 marzo fino all’11 maggio 2023. Dopo un breve controllo, gli utenti potranno ricevere il rimborso direttamente sul proprio conto bancario.

Per chi invece fosse interessato ad acquistare un nuovo Monitor, una Scheda Madre, un nuovo Case o Router per aggiornare il proprio setup gaming o per allestire ex novo una postazione dedicata, ASUS ha riservato la possibilità di ricevere, con l’acquisto di modelli selezionati, un esclusivo regalo: un mouse, un tappetino, una enclosure per SSD o un adattatore Bluetooth che verrà proposto in automatico selezionando uno dei prodotti inclusi nella promozione.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita