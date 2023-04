Contraffazione, nel 2022, Amazon ha investito oltre 1,2 miliardi di dollari per contrastare il fenomeno

Amazon ha pubblicato il suo terzo Report annuale sulla protezione dei marchi, evidenziando gli sforzi dell’azienda per tutelare i clienti, i marchi e i partner di vendita dai prodotti contraffatti che hanno portato a un maggior numero di azioni legali e collaborazioni intersettoriali. Inoltre, il Report dimostra come la combinazione strategica di tecnologia all’avanguardia ed esperti leader di settore stia bloccando con successo i contraffattori, con un impatto che va oltre il negozio di Amazon e ha portato all’identificazione, sequestro e corretto smaltimento di oltre 6 milioni di prodotti contraffatti nel 2022 evitando che raggiungessero i clienti e fossero rivenduti altrove nella catena di approvvigionamento globale.

"Siamo orgogliosi dei progressi compiuti dalla nostra organizzazione quest'anno, in particolare dell'evoluzione della nostra tecnologia che ci consente di stare al passo dei contraffattori e del raddoppio dei nostri procedimenti penali e azioni legali", ha detto Dharmesh Mehta, Vicepresidente, Worldwide Selling Partner Services di Amazon. "Siamo grati per la crescente collaborazione dell'intero settore in questo ambito e ci auguriamo di continuare a innovare e lavorare insieme per azzerare la contraffazione".

In Italia, la collaborazione con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF, già MIPAAF), nel 2021 ha prodotto l’accordo per la tutela del Made in Italy agroalimentare su Amazon che ha reso l’Italia il primo Paese al mondo in cui le Istituzioni hanno siglato un Memorandum di Intesa con Amazon per proteggere i marchi di origine, tutelare i consumatori, le imprese e prevenire la contraffazione agroalimentare.

La sinergia con il Ministero dell’Interno ha invece portato alla creazione, nel 2022, del Progetto FATA From Awareness To Action che ha sottolineato proprio l’importanza della collaborazione pubblico-privato per combattere una crescente interconnessione di schemi criminali (poli-criminalità) e un sempre più stretto legame della contraffazione con frodi, reati economico-finanziari e reati cyber.

Il Report sulla protezione dei marchi di Amazon evidenzia i progressi compiuti in quattro aree chiave: solidi controlli proattivi per proteggere lo store, strumenti efficaci per proteggere i marchi, azioni legali nei confronti dei contraffattori e la protezione e l’educazione dei clienti.

Nel 2022 Amazon ha bloccato oltre 800.000 tentativi di creazione di nuovi account di vendita, prima che pubblicizzassero una sola offerta di vendita – un numero inferiore rispetto ai 2,5 milioni di tentativi nel 2021 e ai 6 milioni di tentativi nel 2020.

Inoltre Amazon ha continuato a migliorare le tecnologie di protezione automatizzata che sfruttano le collaborazioni con i marchi iscritti al Brand Registry e i dati che queste forniscono, riducendo la necessità per i marchi di individuare e segnalare le violazioni. Nel 2022, l'adesione dei programmi di protezione dei marchi ha continuato a crescere e, allo stesso tempo, il numero assoluto di avvisi di violazione validi presentati dai marchi nel Brand Registry è diminuito di oltre il 35%.

Sempre nel 2022, l’Unità di Amazon per i crimini di contraffazione (la Counterfeit Crimes Unit, CCU) ha citato in giudizio o segnalato alle forze dell’ordine oltre 1.300 criminali (rispetto ai 600 del 2021) negli Stati Uniti, nel Regno Unito, nell'UE e in Cina. Amazon ha continuato a collaborare con i marchi e le forze dell'ordine non solo per fermare questi contraffattori, ma anche per risalire agli indizi di contraffazione rilevati, identificando, sequestrando e smaltendo in modo appropriato oltre 6 milioni (rispetto ai 3 milioni del 2021) di prodotti contraffatti, prevenendone la vendita in un qualsiasi altro punto della catena di approvvigionamento globale.

